Otomotiv endüstrisi, en fazla ihracat yapan sektör oldu Dün rekorla açıklanan ağustos ihracatına en fazla katkının "otomotiv sektörü"nden yapıldığı belirtildi.

AA

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisi, geçen ay 2,7 milyar dolarla en fazla ihracata imza atan sektör olarak kayıtlara geçti.

Otomotiv endüstrisini, 2,6 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1,7 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon sektörü takip etti.

İHRACATINI EN FAZLA ARTIRAN SEKTÖR "MÜCEVHER" OLDU

Ağustos ayında ihracatını en fazla artıran sektör, yüzde 107,9 ile mücevher sektörü oldu.

Türkiye ihracatının yüzde 70,5'ini gerçekleştiren sanayi grubunun dış satımı geçen ay yüzde 2,6 artışla 15,5 milyar dolar olarak hesaplandı.

TARIM GRUBUNUN İHRACATI YÜZDE 2,2 YÜKSELDİ

Ağustosta ihracatın yüzde 13'ünü oluşturan tarım grubunda yüzde 2,2'lik yükselişle 2,9 milyar dolarlık, ihracatın yüzde 2,4'ünü oluşturan madencilik grubunda ise yüzde 5,6'lık artışla 523,3 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA YAPILDI

Ağustos ayında en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke 1,5 milyar dolarla Almanya, 1,1 milyar dolarla ABD ve 1,1 milyar dolarla Birleşik Krallık oldu.

EN FAZLA İHRACAT YİNE İSTANBUL'DAN

Bu dönemde en çok ihracat yapan ilk 3 kent ise 7,7 milyar dolarla İstanbul, 1,8 milyar dolarla Kocaeli ve 1,2 milyar dolarla Bursa olarak sıralandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)