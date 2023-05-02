Otomotiv endüstrisi, ihracat şampiyonu oldu Otomotiv, koronavirüs salgınının ardından ihracata en yüksek katkıyı sunduğu zamanlara geri döndü. Nisanda en fazla ihracat, otomotiv endüstrisinde gerçekleşti.

AA

Bugün Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) nisan ayı ihracatını açıkladı.

İhracat nisan ayında yüzde 17,2 düşüşle 19 milyar 315 milyon dolar olarak gerçekleşirken, son 12 aylık dönemdeki ihracat ise yüzde 4,9 artışla 251,7 milyar dolara yükseldi.

Bu hareketlilikte en büyük payı 2 milyar 693 milyon 562 bin dolarlık ihracata imza atan otomotiv endüstrisini aldı.

Geçen ay en fazla ihracat gerçekleştiren sektör

Otomotiv endüstrisi, geçen ay en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu. Otomotiv endüstrisini, 2 milyar 407 milyon 415 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 502 milyon 526 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon sektörü takip etti.

En fazla ihracat artışı, yüzde 185,2 ile zeytin ve zeytinyağı sektöründe

Nisan ayında en fazla ihracat artışı, yüzde 185,2 ile zeytin ve zeytinyağı sektöründe kaydedildi.

Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 71,7'sini gerçekleştiren sanayi grubunda yüzde 21,7 azalışla 13 milyar 852 milyon 297 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 13,3'ünü oluşturan tarım grubunda yüzde 6,6 düşüşle 2 milyar 568 milyon 201 bin dolarlık, toplam ihracattan 2,4 pay alan madencilik alanında da yüzde 33,2 azalışla 470 milyon 93 bin dolarlık ihracata imza atıldı.

En fazla ihracat Almanya'ya gerçekleşti

Geçen ay 217 ülkeye ihracat gerçekleştirilirken, 81 ülkeye ihracatta artış kaydedildi. En çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke; 1 milyar 406 milyon dolarla Almanya, 935 milyon 65 bin dolarla ABD, 873 milyon 444 bin dolarla Birleşik Krallık oldu.

Nisanda ihracat ailesine 1.449 firma katıldı

Geçen ay 1.449 firma ihracat ailesine katıldı. Birim ihracat değeri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,3 artarak 1,56 dolara yükseldi.

En çok ihracat gerçekleştiren il: İstanbul

Nisan ayında 14 il ihracatını artırdı. En çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 il sırasıyla 7 milyar 370 milyon dolarla İstanbul, 1 milyar 441 milyon dolarla Kocaeli ve 1 milyar 212 milyon dolarla Bursa oldu.