Otomotiv ihracatı kasımda 2,8 milyar dolar oldu

Otomotiv ihracatı kasımda 2,8 milyar dolar oldu

Otomotiv, Türkiye ihracatı için önemli bir sektör. Türkiye'nin geçmiş dönemlerde ihracat lideri olan sektör, uzun aradan sonra kasım ayında da zirveye oturdu.

Otomotiv sektörünün Türkiye ihracatında aldığı pay giderek artıyor.

Türkiye ihracatında ilk sırada yer alan endüstrinin Türkiye ihracatından aldığı pay yüzde 13,2 olurken, ocak-kasım ihracatı ise yüzde 5,6 artışla 2 milyar 875 milyon dolar olarak kaydedildi.

Resesyon otomotiv ihracatındaki artışı durdurmadı

Avrupa başta olmak üzere küresel ekonomide yaşanan yavaşlama ve resesyon korkusuna rağmen otomotiv ihracatımızda artış sürüyor.

Bazı kalemlerde çift haneli artış yaşandı

Tedarik endüstrisi, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar, çekiciler ve otobüs minibüs midibüs ihracatımız çift haneli arttı.

İHA'nın haberine göre, İtalya, ABD, Birleşik Krallık, Polonya, Belçika, Slovenya ve Rusya’ya da çift haneli ihracat artışı gerçekleşti.