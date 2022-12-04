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    Otomotiv ihracatı kasımda 2,8 milyar dolar oldu

    Otomotiv, Türkiye ihracatı için önemli bir sektör. Türkiye'nin geçmiş dönemlerde ihracat lideri olan sektör, uzun aradan sonra kasım ayında da zirveye oturdu.
    • 04.12.2022 - 13:39
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    Otomotiv ihracatı kasımda 2,8 milyar dolar oldu

    Otomotiv sektörünün Türkiye ihracatında aldığı pay giderek artıyor.

    Türkiye ihracatında ilk sırada yer alan endüstrinin Türkiye ihracatından aldığı pay yüzde 13,2 olurken, ocak-kasım ihracatı ise yüzde 5,6 artışla 2 milyar 875 milyon dolar olarak kaydedildi.

    Resesyon otomotiv ihracatındaki artışı durdurmadı

    Avrupa başta olmak üzere küresel ekonomide yaşanan yavaşlama ve resesyon korkusuna rağmen otomotiv ihracatımızda artış sürüyor.

    Bazı kalemlerde çift haneli artış yaşandı

    Tedarik endüstrisi, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar, çekiciler ve otobüs minibüs midibüs ihracatımız çift haneli arttı.

    İHA'nın haberine göre, İtalya, ABD, Birleşik Krallık, Polonya, Belçika, Slovenya ve Rusya’ya da çift haneli ihracat artışı gerçekleşti.

    Otomotiv ihracatı kasımda 2,8 milyar dolar oldu #1


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