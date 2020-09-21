Otomotiv sektörü 8 ayda 5,5 milyar dolarlık parça ihraç etti

Otomotiv sektörü 8 ayda 5,5 milyar dolarlık parça ihraç etti

Otomotiv sektörünün toplam ihracatında yüzde 38 paya sahip "otomotiv yan sanayi" dış satımı, ocak-ağustos döneminde 5 milyar 535 milyon 46 bin dolara ulaştı.

Otomotiv sektörü, ülkece ihracattaki en önemli kozumuzken, oto yan sanayi ve yedek parça ise bu bütünün önemli bir parçasını oluşturuyor.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’ne (OİB) göre, Türkiye'den yılın 8 ayında 5 milyar 535 milyon 46 bin dolarlık "otomotiv yan sanayi" ihracatı gerçekleştirildi.

193 NOKTAYA YEDEK PARÇA İHRACATI

Otomotiv endüstrisinin alt ürün gruplarından "otomotiv yan sanayi"; 193 ülke, serbest bölge ve özerk bölgeye dış satım yaptı.

PARÇA SATIŞINDA EN FAZLA ÜRÜN ALMANYA'YA GÖNDERİLDİ

Almanya, sektörün parça ihracatında yüzde 21,93 paya sahip oldu. Ocak-ağustos döneminde bu ülkeye 1 milyar 214 milyon 249 bin dolarlık ürün satışına imza atıldı.

Otomotiv tedarik endüstrinde faaliyet gösteren firmalar, ikinci sıradaki İtalya'ya aynı süreçte 311 milyon 678 bin dolarlık satış yaptı.

Üçüncü sıradaki Romanya'ya dış satım ise 307 milyon 232 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Sektör temsilcileri, yılın 8 ayında önemli pazarlardan Fransa'ya 306 milyon 604 bin, ABD'ye 305 milyon 376 bin, İngiltere'ye 287 milyon 87 bin, İspanya'ya 231 milyon 649 bin, Rusya'ya 229 milyon 292 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Ayrıca Polonya, Slovenya, Belçika, Fas ve Hollanda'ya 100'er milyon doların üzerinde dış satım yapıldı.

AZERBAYCAN'A YÜZDE 58, BREZİLYA'YA YÜZDE 26 İHRACAT ARTIŞI GERÇEKLEŞTİ

Geçen yılın ilk 8 ayında Brezilya'ya 56 milyon 763 bin dolarlık ihracat yapan otomotiv yan sanayicileri, 2020'nin ocak-ağustos döneminde dış satımını yüzde 26,19 artırarak 71 milyon 629 bin dolara yükseltti.

Sektörün Azerbaycan'a yaptığı ihracatta da yüzde 58 artış görüldü. Bu ülkeye dış satım 27 milyon 462 bin dolardan 43 milyon 410 bin dolara çıktı.

Birleşik Arap Emirlikleri'ne gerçekleştirilen ihracat ise yüzde 17,68 artışla 31 milyon 256 bin dolardan 36 milyon 781 bin dolara ulaştı.