Otomotiv sektörü ihracatta hedef büyüttü

İhracatın başarısına katkı sunan sektörlerden birisi olan otomotiv sektörü, hedefleri doğrultusunda 2023 için yol haritasını çizdi.

Türkiye otomotiv endüstrisinin 2022 yılı ihracatı, 2021'e kıyasla yüzde 5,7 artarak 30 milyar 996 milyon dolar oldu. Aralık 2022'de ise yüzde 6,7 artışla 3 milyar 157 milyon dolar ihracata imza atan otomotiv endüstrisi tarihi zirvesini yakaladı.

Türkiye'nin ihracatında önemli rol üstlenen otomotiv sektörü, 2023 yılında 34 milyar dolarlık dış satım hedefliyor.

Otomotiv ihracatında artış kaydedildi

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye otomotiv endüstrisinin 2022 yılı ihracatı, 2021'e kıyasla yüzde 5,7 artarak 30 milyar 996 milyon dolar oldu.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, 2022'nin çetin şartlarda geçtiğini hatırlattı.

Otomotiv sektörünün 2023 ihracat hedefi

AA'nın haberine göre, en büyük pazar Avrupa başta olmak üzere ekonomide yaşanan yavaşlama ve talep değişimlerine rağmen 2022 yılı boyunca otomotiv ihracatında artış kaydettiklerini belirten Çelik, "2022 yılını yaklaşık 31 milyar dolar ile kapatıyoruz. Sektör için 2023 yılı ise ayrı bir anlam taşıyor. Cumhuriyetimizin 100. yılı şerefine bu yıl hedeflediğimiz 34 milyar dolarlık ihracatla ülke ihracatındaki sektörel şampiyonluğumuzu yeniden devralmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.