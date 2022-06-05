Otomotiv sektörü mayıs ayında 2,3 milyar dolarlık ihracat yaptı

Otomotiv sektörü mayıs ayında 2,3 milyar dolarlık ihracat yaptı

Otomotiv sektörü ihracatta uzun yıllardan liderliği sırtladı. Şimdi de ikinci olarak çalışmalarını devam ettiriyor. Mayıs ayı ihracatı ile birlikte gözler otomotiv ihracatına çevrildi.

İhracat, ilk 5 ayda yükselen ivmesini gösterirken otomotiv sektörü de başarısını önemli ölçüde artırdı.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nden (OİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye ihracatının 16 yıldır üst üste lider sektörü olan otomotiv endüstrisinin mayıs ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22 artışla 2,3 milyar dolar oldu.

Türkiye ihracatında ikinci sırada yer alan otomotiv ihracatının ülke ihracatından aldığı pay yüzde 12,1 olarak kayıtlara geçti.

Ocak-mayıs döneminde otomotiv endüstrisinde toplam ihracat yüzde 4 artışla 12,5 milyar dolar, ortalama aylık ihracat ise 2,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıt ihracatı yüzde 288 arttı

Otomotiv endüstrisinin alt ürün gruplarına bakıldığında mayısta "tedarik endüstrisinde" ihracat yüzde 0,4 azalarak 921 milyon dolara gerilerken "binek otomobil" ihracatı yüzde 11 artarak 758 milyon dolar, "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" ihracatı yüzde 288 artarak 378 milyon dolar, "otobüs-minibüs-midibüs" ihracatı yüzde 6 azalarak 87 milyon dolar oldu.

Almanya’ya ihracat azaldı

Ülke bazında en büyük pazar olan Almanya’ya ihracat yüzde 1 azalarak 315 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Fransa ve Birleşik Krallık'a ihracatta hız kazandı

İkinci büyük pazar Fransa'ya ise yüzde 26 artışla 304 milyon dolarlık, üçüncü büyük pazar Birleşik Krallık'a da yüzde 89 artışla 220 milyon dolarlık otomotiv ihracatı yapıldı.

Yine önemli pazarlardan İtalya'ya yüzde 30, İspanya'ya yüzde 59, ABD'ye yüzde 23, Polonya'ya yüzde 26, Slovenya'ya yüzde 303, Belçika'ya yüzde 82 ihracat artışı, Rusya'ya yüzde 39, Fas'a yüzde 21, Hollanda'ya yüzde 39, Mısır'a yüzde 63 ve Macaristan'a da yüzde 46 ihracat düşüşü kaydedildi.

"Bu yıl aylık bazda en yüksek ihracat artış oranına ulaştık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, "Bu yılın mayıs ayında ise baz etkisiyle eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatında yüzde 288 gibi çok yüksek oranlı artış yaşandı. Toplamda ise yüzde 22 artışla bu yıl aylık bazda en yüksek ihracat artış oranına ulaştık." değerlendirmesinde bulundu.