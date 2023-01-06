Otomotiv sektörünün AB ülkelerine ihracatı 20 milyar doları geçti

AB ülkeleri, Türk otomotiv sektörünün ihracatında önemli bir alan kaplıyor.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) kayıtlarına göre; Türkiye, geçen yıl 2021'e kıyasla ihracatını yüzde 12,9 artırarak 254 milyar 210 milyon dolarla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı.

Türkiye ihracatında otomotiv sektörü, ikinci sırada yer aldı.

Otomotiv endüstrisi, bu dönemde ihracatını yüzde 5,7 artırarak 30 milyar 995 milyon 808 bin dolarlık ihracata imza attı.

200'e yakın ülkeye ihracat yaptı

Otomotiv sektörü, geçen yıl 200'e yakın ülke, özerk ve serbest bölgeye satış gerçekleştirdi.

AB ülkeleri ağırlıklı yer aldı

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, otomotiv ihracatında en önemli pazar konumunu korudu. Otomotiv endüstrisi, geçen yıl AB ülkelerine yüzde 6 artışla 20 milyar 54 milyon 839 bin dolarlık satış gerçekleştirdi.

Ülkeler grubu bazında bakıldığında 2022 yılında AB ülkeleri, Türkiye'nin otomotiv ihracatında yüzde 64,7 payla ilk sırada yer aldı.

Ana pazar Almanya'ya 4,3 milyar dolarlık ihracat

Otomotiv endüstrisinin ana pazarı Almanya, 2021'e kıyasla yüzde 5 artışla en çok otomotiv ihracatı yapılan ülke olarak dikkati çekti.

Türkiye'den Almanya'ya 2021'de 4 milyar 165 milyon 898 bin dolar olan otomotiv dış satımı, 2022'de 4 milyar 379 milyon 923 bin dolara yükseldi.

AA'nın haberine göre, Almanya'yı yüzde 4 düşüşle üçüncü ana pazar olan Fransa takip etti. 2021'de 3 milyar 369 milyon 435 bin dolar otomotiv ihracatının yapıldığı Fransa'ya, 2022'de ise 3 milyar 250 milyon 300 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi.