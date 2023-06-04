Otomotiv sektörünün en yüksek mayıs ayı ihracatı Otomotiv sektörü ihracata verdiği desteği her geçen ay daha yükseklere taşıyor. Sektör, mayıs ayında elde ettiği rakama göre Türkiye ihracatında yüzde 14'lük payla sahip oldu.

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Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), bir açıklama yaparak, Türkiye otomotiv endüstrisinin, geçen ay gerçekleştirdiği 3 milyar dolarlık dış satımla bugüne kadarki en yüksek mayıs ayı ihracatına imza attığını bildirildi.

OİB'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye otomotiv endüstrisinin mayıs ayı ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artışla 3 milyar 29 milyon 593 bin dolar oldu.

Bugüne kadarki en yüksek mayıs ayı dış satımına imza atan sektör, Türkiye ihracatında yüzde 14'lük payla yine ilk sırada yer aldı.

Tedarik endüstrisinde yüzde 40 artış

Otomotiv sektörünün en büyük alt ürün grubu tedarik endüstrisinin mayıs ihracatı, geçen senenin aynı ayına göre yüzde 40 artarak 1 milyar 288 milyon dolar oldu.

Geçen ay "binek otomobiller" ihracatı yüzde 26 artışla 956 milyon dolar, "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" ihracatı yüzde 0,5 azalışla 373 milyon dolar, "çekiciler" ihracatı yüzde 61 artışla 187 milyon dolar ve "otobüs-minibüs-midibüs" ihracatı yüzde 110 artışla 179 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

İlk 10 ülkenin 7'sine çift haneli ihracat artışı

Ülkeler bazında en büyük pazar olan Almanya'ya yüzde 36 artışla 426 milyon dolar ihracat yapılırken Fransa’ya yüzde 35 artışla 411 milyon dolar, Birleşik Krallık'a yüzde 24 artışla 273 milyon dolar dış satım gerçekleştirildi.

İtalya’ya yüzde 44,5, İspanya'ya yüzde 57, Polonya'ya yüzde 32, Belçika'ya yüzde 31, Rusya'ya yüzde 172 ihracat artışı yaşandı.

İlk 10 ülkenin 7'sine ihracatta çift haneli, Rusya'ya satışlarda ise üç haneli artış oldu.

Ülke gruplarında ilk sırada AB ülkeleri yer aldı

Ülke grubu bazında yüzde 67,5 payla ilk sırada yer alan AB ülkelerine yüzde 33 artışla 2 milyar 46 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Yüzde 10,6 payla ikinci sırada yer alan diğer Avrupa ülkelerine ihracat yüzde 25 arttı. Mayıs ayında Bağımsız Devletler Topluluğu'na ihracat da yüzde 102 yükseldi.