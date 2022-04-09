Otomotiv yan sanayi ihracatı ilk çeyrekte 3,2 milyar dolara dayandı

Otomotiv sektörü ihracatın itici gücü olmaya devam ediyor. Otomotiv yan sanayinin ilk üç aydaki ihracatı 3.2 milyar dolarla bu ağırlığı hissettirdi.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, 2022'nin ilk çeyreğinde otomotiv yan sanayisinde 190'dan fazla ülke, serbest bölge ve özerk bölgeye dış satım gerçekleştirildi.

Otomotiv sanayi ihracatı yüzde 12 arttı

Geçen yılın ocak-mart döneminde 2 milyar 892 milyon 254 bin dolar olan yan sanayi ihracatı, 2022'nin ilk çeyreğinde yaklaşık yüzde 12 artarak 3 milyar 237 milyon 429 bin dolara yükseldi.

Yılın ilk 3 ayında 7 milyar 478 milyon 531 bin dolar olan otomotiv endüstrisinin toplam dış satımının yüzde 43,3'ünü yan sanayi ürünleri oluşturdu.

İlk sırada Almanya yer alıyor

Yan sanayide en fazla ihracat yapılan ülkelere bakıldığında ilk sırada otomotiv sektörünün ana pazarı Almanya yer aldı.

Almanya'ya 3 aylık yan sanayi ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,4 arttı. Geçen yılın ocak-mart döneminde Almanya'ya 707 milyon 25 bin dolar olan yan sanayi ihracatı bu sene aynı dönemde 773 milyon 511 bin dolara çıktı. Bu rakamla, 3 aylık yan sanayi ihracatının yaklaşık 4'te 1'i bu ülkeye yapıldı.

İtalya'ya ihracat artışı yüzde 8,33

Listenin ikinci sırasındaki İtalya'ya artış yüzde 8,33 olarak kayıtlara geçti. 2021'in ilk çeyreğinde 199 milyon 735 bin dolarlık yan sanayi ihracatının yapıldığı İtalya'ya bu sene aynı dönemde 216 milyon 382 bin dolarlık ürün satıldı.