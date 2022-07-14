Otomotiv yan sanayinin 6 aylık ihracatı 6,5 milyar dolar

Türk otomotiv yan sanayi, yılın ilk yarısında 6 milyar 493 milyon 259 bin dolarlık ihracatı yakaladı.

Otomotiv yan sanayisi Türkiye'nin önemli sanayi ve ihracat kollarından biri olarak görev yapıyor.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, ocak-haziran döneminde 200'den fazla ülke, serbest bölge ve özerk bölgeye otomotiv yan sanayi ürünleri ihraç edildi.

Otomotiv endüstrisi ihracatının yüzde 42,5'i yan sanayi ürünlerine ait

Türkiye'nin ihracatında yıl bazında üst üste 16'ncı kez lider olan otomotiv endüstrisinin yılın 6 ayında 15 milyar 261 milyon 224 bin dolar olan toplam dış satımının yüzde 42,5'ini yan sanayi ürünleri oluşturdu.

Otomotiv yan sanayi yüzde 9,24 artış gösterdi

Geçen yılın ocak-haziran döneminde 5 milyar 943 milyon 824 bin dolar olan yan sanayi ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 9,24 artarak 6 milyar 493 milyon 259 bin dolara yükseldi.

Almanya'ya 1,5 milyar dolarlık yan sanayi ihracatı

Ülkeler özelinde bakıldığında, yan sanayi ihracatında en fazla pay Almanya'nın oldu. Bu ülkeye yılın 6 ayında yapılan dış satım, 2021'in aynı dönemine göre yüzde 6,39 artışla 1 milyar 440 milyon 687 bin dolardan, 1 milyar 532 milyon 727 bin dolara yükseldi. Almanya'ya yan sanayi ihracatı, toplam yan sanayi dış satımının yüzde 23,6'sına karşılık geldi.

Yan sanayi üreticilerinin en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke ABD

Otomotiv yan sanayi üreticilerinin en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke ise ABD olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın ocak-haziran döneminde 338 milyon 279 bin dolarlık ürün gönderilen ABD'ye bu senenin aynı aylarında yapılan ihracat yüzde 36 artışla 460 milyon 376 bin dolara ulaştı.

Listenin üçüncü sırasındaki İtalya'ya yan sanayi dış satımı aynı dönemde yüzde 0,5 azalışla 419 milyon 941 bin dolardan, 417 milyon 507 bin dolara geriledi.

Çekya'ya yan sanayi ihracatında yüzde 75 artış

AA'nın haberine göre, Ocak-Haziran 2022'de, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yan sanayi ihracatında Fransa yüzde 9,47 artış ve 367 milyon 608 bin dolarla 4'üncü, İspanya yüzde 18,29 yükseliş ve 324 milyon 616 bin dolarla 5'inci, Birleşik Krallık yüzde 4 artış ve 323 milyon 377 bin dolarla 6'ncı, Polonya ise yüzde 17,63 yükseliş ve 267 milyon 272 bin dolarla 7'nci sırada yer aldı.