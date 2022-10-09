Otomotivden 2,75 milyar dolarla en yüksek eylül ihracatı

Otomotivden 2,75 milyar dolarla en yüksek eylül ihracatı

Eylül ihracatında yaptığı 2,75 milyar dolarlık ciroyla Türkiye ihracatında ikinci sıradaki yerini koruyan otomotiv sektörü, aynı zamanda en yüksek eylül ihracat rakamına ulaşmış oldu.

Otomotiv endüstrisi, ihracat içindeki önemini koruyor. Küresel anlamda yaşanan sorunlardan etkilenen ihracatta iyileşme gözlerden kaçmıyor.

Bu şartlarda Türkiye'nin eylül ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına oranla yaklaşık yüzde 12 artarak 2 milyar 753 milyon dolara ulaştı.

Toplam ihracattan aldığı payı yüzde 13,9’a yükselten otomotiv endüstrisi, Türkiye ihracatında ikinci sıradaki yerini korudu.

2022'nin ocak-eylül döneminde otomotiv endüstrisi ihracatı yüzde 5 artarak 22,3 milyar dolara çıkarken, ilk dokuz aydaki ortalama aylık ihracat 2,5 milyar dolar oldu.

Eylüldeki otomotiv ihracatı tedarik endüstrisi ağırlıklı oldu

İHA'nın haberine göre, eylül ayında yüzde 13 artışla 1 milyar 182 milyon dolara çıkan tedarik endüstrisi ihracatı ise, en fazla ihracat yapılan ürün grupları içinde ilk sırada yer aldı.

Tedarik endüstrisinde en fazla ihracat yüzde 17 artış ile Almanya’ya yapılırken, Rusya’ya yapılan ihracat yüzde 23, Fransa’ya yüzde 49, Polonya’ya yüzde 21, Romanya’ya da yüzde 46 oranında arttı.

Binek otomobil ihracatı yüzde 26’lık artış yaşadı



Binek otomobil ihracatı yüzde 26’lık artışla 807 milyon dolara çıkarken, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar yüzde 25 azalarak 425 milyon dolar oldu.

Binek otomobillerde Fransa’ya yapılan ihracat yüzde 67 artarken, önemli pazarlardan Birleşik Krallık’a yüzde 101, İspanya’ya yüzde 24, İtalya’ya yüzde 73, Polonya’ya yüzde 120, Fas’a yüzde 62 ihracat artışı görüldü.

Çekicilerin ihracatı yüzde 249 arttı

Eylülde en yüksek oranlı ihracat artışı çekiciler grubunda görüldü. Çekiciler ihracatı yüzde 249 artarak 201 milyon dolara yükseldi.