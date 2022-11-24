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    ÖTV matrah düzenlemesi Resmi Gazete'de

    ÖTV matrah düzenlemesi Resmi Gazete'de

    Merakla beklenen ÖTV matrah düzenlemesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlandı.
    • Haber Merkezi
    • 24.11.2022 - 01:05
    • Güncelleme : 24.11.2022 - 01:18
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan ÖTV matrah düzenlemesinde;

    1600 CC altı araçlarda alt limit 184 bin TL oldu.

    Kararda, "4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan bazı malların Özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahlarının yeniden tespiti hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, mezkûr Kanunun 12 nci maddesi gereğince karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

    Bakan Nebati, "ÖTV matrahı güncellenecek" demişti

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, otomobillerin ÖTV oranında herhangi bir değişiklik olmayacağını, ancak ÖTV matrahının güncelleneceğini söylemişti.

    Bu sayede alt matraha düşen otomobillerde, yüzde 10-20 oranında ÖTV indirimi yapılmış olacak. 1 Aralık'ta devreye girecek matrah düzenlemesinden etkilenmeyen modellerin fiyatında değişiklik olmayacak.

    ÖTV matrah düzenlemesi Resmi Gazete de #1

    ÖTV matrah düzenlemesi Resmi Gazete de #2

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    ÖTV matrah düzenlemesi Resmi Gazete de #3


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