Oxford Economics: Türkiye ve Çin koronavirüs sonrası en güçlü toparlanmayı yaşayacak

Hazırlanan raporda koronavirüs sonrası, gelişmekte olan ülkeler içinde değerlendirilen Türkiye ve Çin'in en güçlü toparlanmayı yaşayacağı bildirildi.

Oxford Economics tarafından hazırlanan raporda, koronavirüs tecriti sonrası en güçlü toparlanacak gelişmiş ülkelerin İngiltere ve Almanya olacağı belirtildi. En iyi performans gösterecek gelişmekte olan ülkeler olarak ise, Türkiye ve Çin'e işaret edildi.

GSYH GÖSTERMEYİ AMAÇLIYOR

Oxford Economics'in hesaplaması, ülkelerin koronavirüs kısıtlamalarının gevşetilmesi sonrası GSYH'lerinde hızlı bir toparlanma yaşayıp yaşamayacağını göstermeyi amaçlıyor.

DEĞİŞKENLER 1-6 ARASI

Her ekonomi için hesaplamada kullanılan değişkenler 1-6 arasında değer alırken, '1' kullanılan değişkenin büyümeye olumlu katkısını yansıtıyor.

Hesaplamada kullanılan 5 değişken ise şöyle: Tecrit önlemlerinin katılığı, aşılamada kaydedilen ilerleme, koronavirüs yaygınlığı, daha bulaşıcı koronavirüs varyantlarının varlığı ve diğer yapısal faktörler.

"TÜM FAKTÖRLERİ KAPSAMIYOR"

Koronavirüs tecritlerinin sona ermesiyle kazançlı çıkacak ülkelere yer verilen raporda, şu açıklamalara yer verildi:

"Sayısal kriterlere dayanarak, vardığımız sonuçlar gösteriyor ki İngiltere ve Almanya gelişmiş ülkeler arasında en güçlü toparlanmayı yaşayacakken, gelişmekte olan ülkeler arasında en iyi performans gösteren ülkeler ise Türkiye ve Çin. Ancak vardığımız sonuçlar, önceki vakalardan elde edilen bağışıklık gibi koronavirüse dair ve de mali politikalardaki farklılıklar gibi yakın dönemde büyümeyi etkileyecek tüm faktörleri kapsayamıyor."





SUUDİ ARABİSTAN LİSTENİN ALTINDA

Raporda gelişmekte olan ülkeler arasında Türkiye ve Çin'in en iyi durumda olduğu değerlendirilirken Brezilya ve Suudi Arabistan'ın, kısıtlamaların gevşek olması, aşı programının sınırlı olması ve nispeten yüksek koronavirüs vakaları nedeniyle alt sıralarda yer aldığı ifade edildi.