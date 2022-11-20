OYDER, otomobildeki matrah güncellemesini değerlendirdi

OYDER Başkanı Altuğ Erciş, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ile yaptıkları görüşmeyi değerlendirerek, matrah uygulamasına 1 Aralık'ta başlanacağını belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Altuğ Erciş, dün bir araya geldi.

Dünkü görüşmede sektöre ilişkin fikir alışverişinde bulunurken, otomobildeki matrah düzenlemesi de gündeme geldi.

OYDER'den Nureddin Nebati'ye teşekkür

Erciş, Bakan Nureddin Nebati ile gerçekleştirdikleri görüşmeye ilişkin olarak bir değerlendirme yaptı ve sorunlarının olumlu değerlendirdiği için çaba sarf etmesinden dolayı teşekkür etti.

"Matrah güncellemesinin bir an önce gerçekleştirilmesi talebimizi ilettik"

OYDER Başkanı Erciş, toplantı vesilesiyle sektörle ilgili sorunları aktarma imkanı bulduklarını ifade eden Erciş, şunları kaydetti:

"Öncelikle, ocak ayından bu yana yapılmayan matrah güncellemesinin bir an önce gerçekleştirilmesi talebimizi ilettik.





Krediye ulaşım zorluklarını paylaştık

Ayrıca otomobil alımlarında, tüketicilerin krediye ulaşma konusunda yaşadıkları zorlukları da Sayın Bakanımız Nureddin Nebati’ye aktardık ve sektör sorunlarımızı paylaştık. Matrah güncellemesinin bir zaruret haline geldiğini bildiklerini, bu konuda çalışma yapıldığını ve mümkün olan en kısa sürede konunun sonuca bağlanacağını ilettiler. Bununla birlikte sözü geçen diğer sorunlarla ilgili çalışmaya ve sektörü rahatlatacak adımlar atmaya devam edeceklerini ifade ettiler.





Bakanımıza sorunlarımızı olumlu değerlendirdik

Bakanımıza sorunlarımızı olumlu değerlendirdiği, sektörümüzle yakından ilgilendiği ve sorunlarımıza ivedi çözümler bulmak için çaba sarf ettiğinden dolayı çok teşekkür ediyoruz."





Otomobilde matrah düzenlemesi 1 Aralık'ta uygulamada

Bakan Nebati, görüşme sırasında otomobilde matrah düzenlemesinde son aşamaya gelindiğini ve uygulamanın 1 Aralık itibarıyla hayata geçirileceğini ifade etti.