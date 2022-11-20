Petrol
87.74
-2.27%
Euro
19.235
-0.33%
Dolar
18.6096
0.08%
Altın
1.046
-0.61%
Borsa
4527
0.43%
Bitcoin
316.343
-0.49%
BTXN Coin
6.09
-8.55%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Bulutlu 20 C

    OYDER, otomobildeki matrah güncellemesini değerlendirdi

    OYDER Başkanı Altuğ Erciş, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ile yaptıkları görüşmeyi değerlendirerek, matrah uygulamasına 1 Aralık'ta başlanacağını belirtti.
    • 20.11.2022 - 15:09
    • Güncelleme : 20.11.2022 - 15:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    OYDER, otomobildeki matrah güncellemesini değerlendirdi

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Altuğ Erciş, dün bir araya geldi.

    Dünkü görüşmede sektöre ilişkin fikir alışverişinde bulunurken, otomobildeki matrah düzenlemesi de gündeme geldi.

    OYDER'den Nureddin Nebati'ye teşekkür

    Erciş, Bakan Nureddin Nebati ile gerçekleştirdikleri görüşmeye ilişkin olarak bir değerlendirme yaptı ve sorunlarının olumlu değerlendirdiği için çaba sarf etmesinden dolayı teşekkür etti.

    "Matrah güncellemesinin bir an önce gerçekleştirilmesi talebimizi ilettik"

    OYDER Başkanı Erciş, toplantı vesilesiyle sektörle ilgili sorunları aktarma imkanı bulduklarını ifade eden Erciş, şunları kaydetti:

    "Öncelikle, ocak ayından bu yana yapılmayan matrah güncellemesinin bir an önce gerçekleştirilmesi talebimizi ilettik.

    OYDER, otomobildeki matrah güncellemesini değerlendirdi #1

    Krediye ulaşım zorluklarını paylaştık

    Ayrıca otomobil alımlarında, tüketicilerin krediye ulaşma konusunda yaşadıkları zorlukları da Sayın Bakanımız Nureddin Nebati’ye aktardık ve sektör sorunlarımızı paylaştık. Matrah güncellemesinin bir zaruret haline geldiğini bildiklerini, bu konuda çalışma yapıldığını ve mümkün olan en kısa sürede konunun sonuca bağlanacağını ilettiler. Bununla birlikte sözü geçen diğer sorunlarla ilgili çalışmaya ve sektörü rahatlatacak adımlar atmaya devam edeceklerini ifade ettiler.

    Nureddin Nebati

    Bakanımıza sorunlarımızı olumlu değerlendirdik

    Bakanımıza sorunlarımızı olumlu değerlendirdiği, sektörümüzle yakından ilgilendiği ve sorunlarımıza ivedi çözümler bulmak için çaba sarf ettiğinden dolayı çok teşekkür ediyoruz."

    OYDER

    Otomobilde matrah düzenlemesi 1 Aralık'ta uygulamada

    Bakan Nebati, görüşme sırasında otomobilde matrah düzenlemesinde son aşamaya gelindiğini ve uygulamanın 1 Aralık itibarıyla hayata geçirileceğini ifade etti.


    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    Advertorial

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Manisa uyuşturucu operasyonu
    3. Sayfa

    Manisa uyuşturucu operasyonu

    Ankara'da patronunu öldüren garsona 25 yıl ceza
    3. Sayfa

    Ankara'da patronunu öldüren garsona 25 yıl ceza

    Görüş Bildir