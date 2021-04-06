Oyun sektörü 'vergi' için harekete geçti

Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği, oyun konsollarına yönelik ek vergi düzenlemelerinin oyun üretimine etkilerini ve kendi önerilerini dile getirdi.

Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erkin, sektörün 2016'da 500 milyon dolar, 2017'de 700 milyon dolar, 2018'de 1 milyar 50 milyon dolar, 2019'da 1 milyar 500 milyon dolar ihracat yaptığı bilgisini verdi.

GÖRÜŞLER BAKANLIĞA SUNULDU

Son dönemde oyun konsollarına ilişkin ek vergilerin sektörün önemli gündem maddelerinden biri haline geldiğini vurgulayan Erkin, dernek olarak sektörün gelişimini desteklemek için çeşitli çalışmalar yaptıklarını ve bu konudaki görüş ve önerilerini Ticaret Bakanlığı’na sunduklarını bildirdi.

2 MİLYAR DOLARDAN FAZLA YABANCI YATIRIM

Oyun geliştirici şirketlerin, yüksek hizmet ihracatının yanında, ülkenin en çok küresel yatırım alan sektörlerinden biri haline geldiğini dile getiren Erkin, "Sadece 2020 yılında oyun geliştirici şirketlerimiz 2 milyar dolardan fazla yatırım alarak, dünya ekonomisinin zorlandığı bu dönemde ülkemize büyük katkılar sağlamıştır. Bu başarıların arkasında tüm devlet kurum ve kuruluşlarının sağladığı katkı ve sektöre verilen desteklerin çok önemli faydası olduğu da aşikardır." dedi.