Özbekistan ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 5,5 büyüdü
AA

Orta Asya'da bulunan Özbekistan ekonomisinin ekonomisi salgını sırasına yara almıştı.

Özbekistan Devlet İstatistik Komitesi verilerine göre, geçen yılın ocak-mart aylarında yüzde 6,1 büyüyen ülkenin GSYH'si bu yılın ilk çeyreğinde 2022'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 5,5 artış gösterdi.

Hizmetler sektörü yüzde 10,9 büyüdü

İlk çeyrekte hizmetler sektörü yüzde 10,9, sanayi sektörü 4,1, tarım, orman ve balıkçılık sektörü 3,2, perakende ticaret 5,2, inşaat sektörü 4,5, yatırım hacmi ise yüzde 3,1 oranında büyürken, taşımacılıkta yüzde 3,3 küçülme yaşanması dikkati çekti.

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Koronavirüs salgını ülkenin büyümesini yavaşlattı

Koronavirüs öncesi yıllık ortalama yüzde 5-6 oranında büyüyen ekonomi, salgın nedeniyle 2020'de yüzde 1,6, 2021’de yüzde 7, 2022'de ise yüzde 5,7 büyüme kaydetmişti.