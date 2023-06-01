Özbekistan ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 5,5 büyüdü Dünya ekonomilerinin büyüme rakamları bir bir belli oluyor. Bu ülkelerden biri olan Özbekistan ekonomisi de yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,5 büyüme kaydetti.

AA Orta Asya'da bulunan Özbekistan ekonomisinin ekonomisi koronavirüs salgını sırasına yara almıştı. Özbekistan Devlet İstatistik Komitesi verilerine göre, geçen yılın ocak-mart aylarında yüzde 6,1 büyüyen ülkenin GSYH'si bu yılın ilk çeyreğinde 2022'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 5,5 artış gösterdi. Hizmetler sektörü yüzde 10,9 büyüdü İlk çeyrekte hizmetler sektörü yüzde 10,9, sanayi sektörü 4,1, tarım, orman ve balıkçılık sektörü 3,2, perakende ticaret 5,2, inşaat sektörü 4,5, yatırım hacmi ise yüzde 3,1 oranında büyürken, taşımacılıkta yüzde 3,3 küçülme yaşanması dikkati çekti. Koronavirüs salgını ülkenin büyümesini yavaşlattı Koronavirüs öncesi yıllık ortalama yüzde 5-6 oranında büyüyen ekonomi, salgın nedeniyle 2020'de yüzde 1,6, 2021’de yüzde 7, 2022'de ise yüzde 5,7 büyüme kaydetmişti.