Özbekistan’da en çok şirket kuran ülke Türkiye oldu

Özbekistan’da en çok şirket kuran ülke Türkiye oldu

Özbekistan Devlet İstatistik Komitesi verilerine göre, 2020 yılında Özbekistan’da 305 şirket kuran Türkiye, yabancı sermayeyle en çok şirket kuran ülkeler sıralamasında ilk sırada.

Özbekistan’da 2020 yılında 305 adet şirket kurarak ilk sırada yer alan Türkiye'yi 265 şirketle Rusya takip etti.

“ÖZBEKİSTAN’DA GEÇEN YIL 1.715 YABANCI SERMAYELİ ŞİRKET FAALİYET GEÇTİ”

İstatistik verilere göre, geçen yıl 1.715 yabancı sermayeli şirketin faaliyete geçtiği Özbekistan’da, en çok işletme kuran ülkeler arasında Türkiye’nin ardından 265 şirket ile Rusya ikinci, 147 şirket ile Çin üçüncü oldu. Bu dönemde ülkede Kazakistan sermayesiyle 110, Güney Kore sermayesiyle 77 şirket kuruldu.

TAŞKENT, SEMERKANT VE SURHANDERYA TERCİH EDİLİYOR

Yabancı sermayeli şirketler en çok ülkenin Taşkent, Semerkant ve Surhanderya bölgelerinde kurulurken, yabancı iş adamları en fazla sanayi, ticaret, inşaat ve tarım sektörlerine yatırımda bulundu.

ÜLKEDEKİ TOPLAM YABANCI ŞİRKET SAYISI: 11 BİN 781

2019’da ülkede yabancı sermayeli 3 bin 330 işletme kurulmuştu. 1 Ocak 2021 itibarıyla ülkedeki yabancı sermayeli şirketlerin toplam sayısı ise 11 bin 781’e ulaştı.