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- Özbekistan’da en çok şirket kuran ülke Türkiye oldu
Özbekistan’da en çok şirket kuran ülke Türkiye oldu
- AA
- 13.01.2021 - 14:29
Özbekistan’da 2020 yılında 305 adet şirket kurarak ilk sırada yer alan Türkiye'yi 265 şirketle Rusya takip etti.
“ÖZBEKİSTAN’DA GEÇEN YIL 1.715 YABANCI SERMAYELİ ŞİRKET FAALİYET GEÇTİ”
İstatistik verilere göre, geçen yıl 1.715 yabancı sermayeli şirketin faaliyete geçtiği Özbekistan’da, en çok işletme kuran ülkeler arasında Türkiye’nin ardından 265 şirket ile Rusya ikinci, 147 şirket ile Çin üçüncü oldu. Bu dönemde ülkede Kazakistan sermayesiyle 110, Güney Kore sermayesiyle 77 şirket kuruldu.
TAŞKENT, SEMERKANT VE SURHANDERYA TERCİH EDİLİYOR
Yabancı sermayeli şirketler en çok ülkenin Taşkent, Semerkant ve Surhanderya bölgelerinde kurulurken, yabancı iş adamları en fazla sanayi, ticaret, inşaat ve tarım sektörlerine yatırımda bulundu.
ÜLKEDEKİ TOPLAM YABANCI ŞİRKET SAYISI: 11 BİN 781
2019’da ülkede yabancı sermayeli 3 bin 330 işletme kurulmuştu. 1 Ocak 2021 itibarıyla ülkedeki yabancı sermayeli şirketlerin toplam sayısı ise 11 bin 781’e ulaştı.