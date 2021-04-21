Özbekistan'dan ilk çeyrekte 7.1 milyar dolarlık dış ticaret

Özbekistan'ın dış ticaret hacmi 2021'in ilk 3 ayında, 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 11,6 düşüşle 7 milyar 105 milyon 100 bin dolar olarak gerçekleşti.

Özbekistan Devlet İstatistik Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, ilk çeyrekte ülkenin ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 26,5 azalarak 2 milyar 398 milyon 100 bin dolar, ithalatı da yüzde 1,3 düşerek 4 milyar 707 milyon dolar oldu.

Söz konusu dönemde ülkenin dış ticaret açığı 2 milyar 308 milyon 900 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

İHRACAT YAPILAN ÜLKELERİN ARASINDA TÜRKİYE DE VAR

Özbekistan'ın en fazla ticaret yaptığı ülkeler 1 milyar 421 milyon 400 bin dolarla Çin, 1 milyar 277 milyon 500 bin dolarla Rusya, 866 milyon 700 bin dolarla Kazakistan, 653 milyon 300 bin dolarla Türkiye ve 408 milyon 300 bin dolarla Güney Kore oldu.

İHRACAT YAPILAN SEKTÖRLER

Özbekistan'ın ihracatında ilk çeyrekte sanayi ürünleri yüzde 38, hizmetler sektörü yüzde 19,5, gıda ve hayvancılık yüzde 9,5, ithalatında da makine ve teçhizatlar yüzde 29,5, sanayi ürünleri yüzde 18,7 ve kimya ürünleri yüzde 14,3 pay aldı.