Özel bankaların promosyon yarışı emeklilere yaradı

Emeklilerin maaşlarını kendilerinden çekmesi için özel bankalar promosyon yarışına girdi. Maaşlarını kendilerinden çekmeyi garanti altına almak için verdikleri rakamlar de emekliyi memnun etti.

Bankalar emeklileri promosyon veriyor. Emekliler maaşlarını hangi bankadan çekerlerse daha fazla promosyon alacaklarını araştırıyor. Bu aşamada Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, bir açıklama yaparak hem promosyon sürecini anlattı hem de bazı taleplerini hatırlattı.

Kazım Ergün "Promosyon rakamı SGK ile bankalar arasında imzalanan protokolle belirleniyor." diyerek, özel bankaların promosyon yarışı için bir açıklama yaparak, emeklilere, aylıkları karşılığında banka promosyonu verilmesi sürecini anlattı.

Özel bankalar emeklilere 8-9 lira promosyon veriyor

Ergün, "Özel bankaların birbirleriyle rekabeti sayesinde emekliler 8-9 bin lira promosyon almaya başladı." dedi.

Emekliler ilk promosyonu 2015 yılında aldı

Ergün, emeklilerin de çalışanlar gibi banka promosyonu hakkından yararlanmaları için için yürütülan çalışmaların sonucu olarak 2015'te emeklilerin de banka promosyonu almaya başladığını vurguladı.

Emekliler promosyon yarışına kamu bankalarının da katılmasını istiyor

Ergün, konuyla ilgili şunları kaydetti:

"SGK ile bankalar arasında imzalanan protokol asgari promosyon rakamlarını belirliyor. Bu protokol son olarak Mart 2020'de imzalanmıştı. O tarihten bugüne kadar ekonomik göstergeler çok değişti. Özel bankalar bunu dikkate alarak promosyon rakamlarını yükseltti ama kamu bankaları bu konuda adım atamadı. Özel bankaların birbirleriyle rekabeti sayesinde emekliler 8-9 bin lira promosyon almaya başladı. Bu konuda rekabet olmasaydı, bu rakamlar söz konusu olmazdı. Buna karşın kamu bankalarının rakamları hala çok düşük, onlar da bu yarışa katılmalı. Çünkü Anadolu'nun birçok ilçesinde özel bankaların şubesi olmadığı için emeklilerimiz kamu bankalarından aylık almak zorunda kalıp, yüksek promosyon imkanından yararlanamıyor."

"Yeni protokol 1 Kasım itibarıyla uygulanmaya başlanacak "

Ergün, SGK ile bankalar arasında imzalanan asgari promosyon protokolünün yenilendiğini, yeni rakamların 1 Kasım itibarıyla uygulanmaya başlayacağını belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Yeni protokole göre, aylığı 3 bin 500 liraya kadar olanlara 3 bin, aylığı 3 bin 500-7 bin 500 lira arası olanlara 3 bin 500, aylığı 7 bin 500-10 bin lira arası olanlara 4 bin 500, aylığı 10 bin liradan fazla olanlara ise 5 bin lira asgari promosyon ödemesi yapılacak. Özel bankalar bu rakamların neredeyse iki katını veriyor. Onun için bu rakamlar hem özel bankaların mevcut uygulamasının hem de ekonomik koşulların çok çok gerisinde."





"Banka değiştirme koşulları esnetilmeli"

AA'nın haberine göre, emeklilerin düşük promosyon rakamlarına mecbur bırakılmaması gerektiğini vurgulayan Ergün, şunları söyledi:

"Aylıklarını başka bankalara taşımak isteyen emeklilerimizin daha yüksek promosyon alma girişimleri, bankalara olan kredi veya kredi kartı borçları sebebiyle engelleniyor. Banka değiştirme koşulları esnetilmeli. Bankalar, kredi ve icra borçlarını gerekçe göstermeden promosyon ödemeli ve emeklilerin banka değiştirmesine engel olmamalıdır."