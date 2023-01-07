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    Özel eğitim desteği aylık 2 bin 421 lira oldu

    2023'te özel eğitim okullarıyla özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, netleşti.
    • 07.01.2023 - 11:00
    • Güncelleme : 07.01.2023 - 11:05
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    Özel eğitim desteği aylık 2 bin 421 lira oldu

    Engelli bireyler rehabilitasyon merkezlerinde eğitim görürken bu eğitimin bedelinin bir bölümü Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesinden karşılanıyor.

    Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, 2023 Yılı Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği Tutarlarına İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı.

    Bireysel eğitim için aylık 2 bin 421 lira, grup eğitimi için aylık 678 lira

    Özel eğitim okulları ile rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, katma değer vergisi (KDV) hariç bireysel eğitim için aylık 2 bin 421 lira, grup eğitimi için aylık 678 lira olarak belirlendi.

    Tebliğ, 1 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

    Bütçedeki ödenekten karşılanmayan bölümü ilgililer ödeyecek

    Anka'nın haberine göre, belirlenen tutarlar, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten, bu tutarları aşan kısmı ise ilgililer tarafından karşılanacak.

    Özel eğitim desteği aylık 2 bin 421 lira oldu #1


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