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    Özel iletişim vergisi yüzde 7.5'ten yüzde 10'a yükseldi

    Özel İletişim Vergisi, cumartesi günü resmi gazetede yayınlanan kararla yüzde 7.5'ten yüzde 10'a çıkartıldı.
    • REUTERS
    • 01.02.2021 - 09:08
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    Özel iletişim vergisi yüzde 7.5'ten yüzde 10'a yükseldi

    İnternet hizmeti veren şirketlerden alınacak Özel İletişim Vergisi'nin (ÖİV) yüzde 7.5'ten yüzde 10'a yükselmesi ile ilgili karar Resmi Gazete'de yayınlandı.

    İNTERNET VE MOBİL İLETİŞİM DAHİL TÜM ELEKTRONİK İLETİŞİM HİZMETİ VERENLERDEN

    İnternet ve mobil iletişim dahil olmak üzere elektronik iletişim hizmeti veren tüm şirketlerden alınan verginin yükseltilmesine yönelik Cumhurbaşkanı kararı ile ÖİV yeniden belirlenmiş oldu.

    Özel iletişim vergisi yüzde 7.5 ten yüzde 10 a yükseldi #1

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