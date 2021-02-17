Özel sektörün aralıkta yurt dışından sağladığı kredi borcu açıklandı

Aralık sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2019 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 16 milyar 500 milyon dolar azalarak 163 milyar 500 milyon dolar, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 1 milyar 100 milyon dolar artarak 9 milyar 800 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

BORÇLUYA GÖRE DAĞILIMA BAKILDIĞINDA

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 2 milyar 800 milyon dolar azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 611 milyon dolar azalışla 21 milyar 3 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

BANKACILIK DIŞI FİNANSAL KURULUŞLARIN KREDİ BİÇİMİNDEKİ BORÇLANMALARI

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 1 milyar 900 milyon dolar azalmış, tahvil stoku ise 1 milyar 100 milyon dolar azalarak 2 milyar 200 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 9 milyar 300 milyon dolar azaldığı, tahvil stokunun ise 33 milyon dolar azalarak 7 milyar 700 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2019 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 1 milyar dolar artışla 6 milyar 700 milyon dolar; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 293 milyon dolar azalışla 1 milyar 300 milyon dolar düzeyinde oldu.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, aralık sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 14 milyar 300 milyon dolar azalarak 109 milyar 400 milyon doları olarak gerçekleşti. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 1 milyar 100 milyon dolar artarak 9 milyar 600 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

DÖVİZ KOMPOZİSYONUNDA KREDİ BORCUNUN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU DOLARLA

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 163 milyar 500 milyon dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 62’sinin ABD doları, yüzde 33,9’unun euro, yüzde 2,3’ünün Türk Lirası ve yüzde 1,8’inin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 9 milyar 800 milyon dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 41,2’sinin dolar, yüzde 33,1’inin euro, yüzde 23,9’unun Türk lirası ve yüzde 1,8’inin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

KREDİ BORCUNUN YÜZDE 43,1’İ FİNANSAL KURULUŞLARIN

Sektör dağılımı incelendiğinde, aralık sonu itibarıyla, 163 milyar 5 milyon dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 43,1’ini finansal kuruluşların, yüzde 56,9’unu ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, 9 milyar 800 milyon dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 84,1’ini finansal kuruluşların, yüzde 15,9’unu ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, aralık sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 43 milyar 900 milyon dolar tutarında olduğu gözlenmektedir