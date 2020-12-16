Özel sektörün uzun vadeli yurt dışı kredi borcu azaldı

Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu, ekim sonu itibarıyla 18 milyar 100 milyon dolar azalarak, 161 milyar 200 milyon dolara geriledi.

Özel sektörün ekim ayı itibarıyla yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu 7 milyar 900 milyon dolar, uzun vadeli kredi borcu 161 milyar 200 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ekim 2020 dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri yayınlandı.

Buna göre, ekimde 2019 sonuna kıyasla özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 18 milyar 100 milyon dolar azalarak 161 milyar 200 milyon dolara indi.

Aynı dönemde kısa vadeli kredi borcu da (ticari krediler hariç) 845 milyon dolar azalarak 7 milyar 900 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

BORÇLUYA GÖRE DAĞILIM

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, ekimde 2019 sonuna göre uzun vadeli kredi borcuna ilişkin bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 2 milyar 800 milyon dolar azaldı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları da 674 milyon dolarlık düşüşle 20 milyar 600 milyon dolara geriledi.

BANKACILIK DIŞI FİNANSAL KURULUŞLARIN KREDİ BİÇİMİNDEKİ BORÇLANMALARI

Aynı dönemde bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 2 milyar 200 milyon dolar düştü, tahvil stoku da 1 milyar 100 milyon dolar azalarak 2 milyar 500 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 10 milyar 200 milyon dolar geriledi, tahvil stoku da 49 milyon dolarlık düşüşle 7 milyar 100 milyon dolara indi.

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin, 2019 sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 104 milyon dolarlık azalışla 5 milyar 500 milyon dolar, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları da 415 milyon dolarlık düşüşle 1 milyar 200 milyon dolar oldu.

BİR YIL İÇİNDEKİ ANAPARA GERİ ÖDEMESİ 40.7 MİLYAR DOLAR

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, ekimde geçen yılın sonuna göre uzun vadeli kredi borcuna ilişkin tahvil hariç özel alacaklılara olan borç 16 milyar 100 milyon dolar azalarak 109 milyar 500 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bu dönemde kısa vadeli kredi borcuna ilişkin tahvil hariç özel alacaklılara olan borç miktarı 950 milyon dolar gerileyerek 7 milyar 500 milyon dolara indi.

DÖVİZ KOMPOZİSYONUNA BAKILDIĞINDA KREDİ BORCUNUN ÇOĞU DOLAR CİNSİNDEN

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 161 milyar 200 milyon dolarlık uzun vadeli kredi borcunun yüzde 62,4'ünü dolar, yüzde 33,8'ini euro, yüzde 2,1'ini Türk Lirası ve yüzde 1,7'sini ise diğer döviz cinsleri oluşturdu. Toplam 7 milyar 900 milyon dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 40,4'ünün dolar, yüzde 39'unun euro, yüzde 17,4'ünün Türk lirası ve yüzde 3,2'sinin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

UZUN VADELİ TOPLAM KREDİ BORCU

Uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 43,5'ini finansal kuruluşlar, yüzde 56,5'ini ise finansal olmayan kuruluşlar gerçekleştirdi. Aynı dönemde kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 83,7'sini finansal kuruluşların, yüzde 16,3'ünün ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.