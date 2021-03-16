Özel sektörün yurt dışı kredi borcu ocak ayında azaldı

Merkez Bankası verilerine göre özel sektörün ocak ayı sonu itibariyle yurt dışından sağladığı kredi borcu uzun ve kısa vadede azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2021 yılı ocak ayı Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri’ni paylaştı.

Buna göre, ocak sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2020 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 18 milyon dolar azalarak 164 milyar 100 milyon dolar, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 49 milyon dolar azalarak 9 milyar 800 milyon dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

KREDİ BİÇİMİNDEKİ BORÇLANMALARININ 333 MİLYON DOLAR AZALDI

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 333 milyon dolar azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 839 milyon dolar artışla 22 milyar 400 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 250 milyon dolar azalmış, tahvil stoku ise önemli bir değişiklik göstermeyerek 2 milyon 3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

FİNANSAL OLMAYAN KURULUŞLARIN KREDİ BİÇİMİNDEKİ BORÇLANMALARI 195 MİLYON DOLAR AZALDI

Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 195 milyon dolar azaldığı, tahvil stokunun ise 6 milyon dolar azalarak 7 milyar 800 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2020 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 46 milyon dolar azalışla 6 milyar 600 milyon dolar; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 78 milyon dolar artışla 1 milyar 400 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Ocak sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 903 milyon dolar azalarak 108 milyar 700 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 140 milyon dolar azalarak 9 milyar 400 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

BORCUN YÜZDE 62,3’ÜNÜN DOLAR BAZINDA

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 164 milyar 100 milyon dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 62,3’ünün dolar, yüzde 33,5’inin euro, yüzde 2,4’ünün Türk lirası ve yüzde 1,8’inin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 9 milyar 800 milyon dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 40,6’sının dolar, yüzde 33,6’sının euro, yüzde 23,6’sının Türk Lirası ve yüzde 2,2’sinin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Sektör dağılımı incelendiğinde, ocak sonu itibarıyla, 164 milyar 100 milyon dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 43,3’ünü finansal kuruluşların, yüzde 56,7’sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, 9 milyar 800 milyon dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 83,6’sını finansal kuruluşların, yüzde 16,4’ünü ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, ocak sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 43 milyar 900 milyon dolar tutarında olduğu gözlendi.