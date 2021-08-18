Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu açıklandı

TCMB tarafından haziran ayı özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu, 2020 yıl sonuna göre 486 milyon dolar artarak 174 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu, haziran sonu itibarıyla 2020 yıl sonuna göre 486 milyon dolar artarak 174 milyar dolara ulaştı.

UZUN VADELİ KREDİ BORCU ARTTI

Vadeye göre incelendiğinde, 2020 yıl sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 686 milyon doları artarak 164 milyar 500 milyon dolar; kısa vadeli kredi borcunun ise 200 milyon dolar azalarak 9 milyar 500 milyon dolar düzeyinde gerçekleştiği gözleniyor.

UZUN VE KISA VADELİ KREDİ BORCUNUN AĞIRLIĞI DOLAR CİNSİNDEN OLUŞUYOR

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 164 milyar 500 milyon dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 61,3'ünün ABD doları, yüzde 34,8’inin euro, yüzde 2,2’sinin Türk Lirası ve yüzde 1,7’sinin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 9 milyar 500 milyon ABD doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 40,3’ünün ABD doları, yüzde 35,2’sinin euro, yüzde 20,7’sinin Türk Lirası ve yüzde 3,8’inin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

BORCUN FİNANSAL KURUMLARDAKİ DAĞILIMI BELLİ OLDU

Sektör dağılımı incelendiğinde, haziran sonu itibarıyla 164 milyar 500 milyon dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 40,8’ini finansal kuruluşların, yüzde 59,2’sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, 9 milyar 500 milyon ABD doları tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 83,8’ini finansal kuruluşların, yüzde 16,2’sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluştu.