Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ağustosta azaldı Merkez Bankası, bugün ağustos ayında özel sektörün yurtdışından sağladığı borca ait verileri paylaştı.

ensonhaber.com

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ağustos ayında özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunu açıkladı.

Ağustos sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2022 yıl sonuna göre 2,5 milyar ABD doları azalarak 155,3 milyar ABD doları oldu.

Vadeye göre incelendiğinde, 2022 yıl sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 3,1 milyar ABD doları azalarak 146,5 milyar ABD doları; kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 612 milyon ABD doları artarak 8,7 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

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