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    Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu azaldı

    Ocak sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2021 yıl sonuna göre 305 milyon ABD doları azalarak 168,6 milyar ABD doları oldu.
    • AA
    • 16.03.2022 - 10:02
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    Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu azaldı

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ocak ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu rakamlarını paylaştı.

    Ocak sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2021 yıl sonuna göre 305 milyon ABD doları azalarak 168,6 milyar ABD doları olarak açıklandı.

    Vadeye göre incelendiğinde, 2021 yıl sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 229 milyon ABD doları azalarak 161,2 milyar ABD doları; kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 76 milyon ABD doları azalarak 7,4 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

    (AYRINTILAR GELİYOR)


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