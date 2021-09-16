Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu azaldı

Temmuz sonu itibarıyla özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2020 yıl sonuna göre 130 milyon ABD doları azalarak 173 milyar 300 milyon ABD doları oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, temmuz sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2020 yıl sonuna göre 130 milyon ABD doları azalarak 173 milyar 300 milyon ABD doları olarak kayıtlara geçti.

Vadeye göre incelendiğinde, 2020 yıl sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 110 milyon ABD doları artarak 163 milyar 800 milyon ABD doları; kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 240 milyon ABD doları azalarak 9 milyar 500 milyon ABD doları düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

BANKALARIN KREDİ BİÇİMİNDE BORÇLANMALARI 2 MİLYAR 600 MİLYON DOLAR AZALDI

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 2 milyar 600 milyon ABD doları azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 777 milyon ABD doları azalışla 20 milyar 800 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

UZUN VADELİ KREDİ BORCUNUN YÜZDE 61'İ ABD DOLARI OLDU

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 163 milyar 800 milyon ABD doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 61'inin ABD doları, yüzde 34,9’unun euro, yüzde 2,3’ünün Türk Lirası ve yüzde 1,8’inin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 9 milyar 500 milyon ABD doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 38,2’sinin ABD doları, yüzde 34,5’inin euro, yüzde 23,8’inin Türk Lirası ve yüzde 3,5’inin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, temmuz sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 42,1 milyar ABD doları tutarında olduğu gözlenmektedir.