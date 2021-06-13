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    Özelleştirme İdaresi'nden 10 ildeki 32 taşınmazın satış kararı

    Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca, Türkiye genelinde 32 taşınmazın satış şartlarına ilişkin karar alındı.
    • AA
    • 13.06.2021 - 08:48
    • Güncelleme : 13.06.2021 - 08:59
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    Özelleştirme İdaresi'nden 10 ildeki 32 taşınmazın satış kararı

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın (ÖİB) 10 ilde bulunan 32 taşınmaz "satış" yöntemiyle özelleştirilmesine dair kararına ait yatırımcılara ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayınlandı.

    İHALELER, KAPALI ZARFLA TEKLİF ALMA, GÖRÜŞME VE PAZARLIK USULÜYLE

    Yayınlanan ilene göre, Ankara, Aydın, Antalya, Balıkesir, Hatay, İstanbul, İzmir, Karaman, Kırıkkale ve Malatya'da bulunan bazı taşınmazlara ilişkin ihaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif alma, görüşme ve pazarlık usulüyle yapılacak.

    SÜRECE BAĞLI OLARAK AÇIK ARTIRMAYLA SONUCA GİDİLEBİLECEK

    Gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla açık artırmayla sonuçlandırılabilecek.

    Özelleştirme İdaresi nden 10 ildeki 32 taşınmazın satış kararı #1

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