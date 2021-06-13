Özelleştirme İdaresi'nden 10 ildeki 32 taşınmazın satış kararı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca, Türkiye genelinde 32 taşınmazın satış şartlarına ilişkin karar alındı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın (ÖİB) 10 ilde bulunan 32 taşınmaz "satış" yöntemiyle özelleştirilmesine dair kararına ait yatırımcılara ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayınlandı.

İHALELER, KAPALI ZARFLA TEKLİF ALMA, GÖRÜŞME VE PAZARLIK USULÜYLE

Yayınlanan ilene göre, Ankara, Aydın, Antalya, Balıkesir, Hatay, İstanbul, İzmir, Karaman, Kırıkkale ve Malatya'da bulunan bazı taşınmazlara ilişkin ihaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif alma, görüşme ve pazarlık usulüyle yapılacak.

SÜRECE BAĞLI OLARAK AÇIK ARTIRMAYLA SONUCA GİDİLEBİLECEK

Gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla açık artırmayla sonuçlandırılabilecek.