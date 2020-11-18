Özelleştirmede 10 ayda 70.4 milyar dolarlık satış-devir uygulaması

Özelleştirme uygulamalarının başlamasından bu yılın ekim ayı sonuna kadar toplam 70 milyar 400 milyon dolarlık satış-devir uygulaması gerçekleştirildiği bilgisi paylaşıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulan rapordan yapılan derlemeye göre, özelleştirme uygulamalarına devam edilecek.

DEVLET BAZI SEKTÖRLERDEN TAMAMEN ÇEKİLDİ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen özelleştirme uygulamalarıyla başta petrokimya, demir-çelik, petrol rafinerisi, alkol-tütün ve elektrik dağıtımı olmak üzere birçok sektörden devlet tamamen çekilirken; elektrik üretim, telekomünikasyon, bankacılık-sigortacılık, hava taşımacılığı, liman işletmeciliği gibi sektörlerde ise payını azalttı.

KAMU GİDERLERİNDEN TASARRUF

Böylelikle hem bu sektörlerde serbestleşme sağlandı hem de kamu giderlerinde tasarruf sağlanarak gelir elde edildi.

ENERJİ ÖZELLEŞTİRMELERİ

Elektrik dağıtım sektöründe özel sektörün payı yüzde 100'e ulaşırken, elektrik üretim sektörü özelleştirmelerinin başladığı 2008 yılında kurulu güç 42 bin megavat iken bugün itibarıyla 93 bin 900 megavat oldu.

Aynı dönemde kurulu güç tarafında özel sektörün payı yüzde 47,2'den yüzde 77,8'e yükselirken, üretim tarafında özel sektörün payı yüzde 81'e ulaştı.

Yerli kömür kaynaklarının termik santral kurma şartıyla özelleştirme ihalesi de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile koordineli şekilde yürütülüyor.

ŞEKER FABRİKALARININ ÖZELLEŞTİRİLMESİ

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye (Türkşeker) ait 10 şeker fabrikasının özelleştirilmesiyle sektörde yüzde 56 olan kamu payı yüzde 35'e düştü. Gerçekleştirilen özelleştirme uygulamaları sonrasında devletin regülasyonu altındaki sektörde daha rekabetçi bir piyasa oluştu, kanunlar ve sözleşmelerle fabrikalarda şeker, fabrika hinterlantlarında ise şeker pancarı üretimi korundu.

LİMANCILIK SEKTÖRÜNDE ÖZELLEŞTİRME SÜRÜYOR

Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek yatırımlarla uluslararası standartların yakalanması ve kapasite artışlarının gerçekleştirilebilmesi, yat limanı projeleriyle ülke yat kapasitesinin artırılması ve yat turizmi alanında bir cazibe merkezi oluşturulması amaçlarıyla limancılık sektöründe de özelleştirme çalışmalarını sürdürülüyor.

AMAÇ EKONOMİDE VERİMLİLİĞİ ARTIRMAK

Özelleştirme uygulamalarının temel amaçlarından "ekonomide verimliliği artırmak" ilkesi çerçevesinde atıl kamu taşınmazlarına azami şekilde katma değer katılarak şeffaf ve rekabetçi bir ortamda ekonomiye kazandırılmasına devam edilecek.

Ölçüler ve Ayar Kanunu çerçevesinde gerçekleştirilen periyodik muayene hizmetlerinde bağımsız, nitelikli, profesyonel ve teknik olarak yeterli bir muayene standardının oluşturulması amacıyla özelleştirme hazırlığı yürütülüyor.

HAZİNE HESABINA AKTARILAN GELİR

Bu yıl genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere Hazine hesabına 3 milyar 200 milyon lira aktarıldı. Yıl sonu itibarıyla bu rakamın 4 milyar 400 milyon liraya ulaşması bekleniyor.

GELECEK YIL İÇİN 10 MİLYAR LİRA HEDEFİ

2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda yer alan bilgilere göre de gelecek yıl Özelleştirme Fonu'nun, 10 milyar lira tutarında özelleştirme geliri elde etmesi bekleniyor.

YENİ ÖZELLEŞTİRMELER YOLDA

Bu kapsamda Derbent, Çamlıca-1, Tortum, Çal ve Girlevik-2 hidroelektrik santrallerinin özelleştirme hazırlık işlemleri tamamlanarak ihale ilanı için gerekli çalışmalar yapılacak.

Gebze Dilovası Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali'nin özelleştirme faaliyetleri yürütülecek. Güllük Liman Sahası'nın özelleştirme işlemleri tamamlanacak. Tekirdağ Marmara Ereğlisi taşınmazlarının ihale ilanı için ihtiyaç duyulan çalışmalar yapılacak. Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın özelleştirme hazırlık işlemleri tamamlanarak ihale ilanı için gerekli adımlar atılacak.