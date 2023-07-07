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İlker Koç'un moderatörlüğünde Ensonhaber Gündem Özel'in konuğu, iş ve SGK uzmanı Özgür Kaya'ydı.

Özgür Kaya, memur ve emekli maaşlarına yönelik iyileştirme üzerine açıklamalarda bulundu, Kaya özetle şunları söyledi:

Dün sayın Cumhurbaşkanımız, il başkanlarının toplantısının son bölümünde, memur, işçi ve bağkur emeklilerinin maaşlarına ilave bir zam çalışmasının yapıldığını açıklamıştı. 2 günden beri yapılan spekülasyonlar da suya düşmüş oldu. Yani tüm emeklilere TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamı üzerinde bir refah payı ilavesi söz konusu. Önümüzdeki hafta bu konu kesinlik kazanacak. İşçi ve BAĞKUR emeklilerinin maaşları her ayın 17-27'is arası ödeniyor, ilavenin bu süreye de yetişmesi söz konusu. Memur emeklilerinin durumunda belirsizlik var. Ama bunun da birlikte olması söz konusu.

Yapılan en büyük hatalardan biri, seyyanen yapılan zamlarda oranlama yapmak. Maaş eşitlemesinde orana bakılmaz, bazısı 5 bin lira zam alır bazısı da 3 bin lira alır. Bu da kişinin yıllar itibariye çalışmış olduğu gün sayısına ve ödemiş olduğu prim sayısına göre değişir. Yüzdeye vurduğunuzda doğru bir sonuca ulaşılamaz.



Diyelim ki, yüzde 34'e geldi, 8 bin lira alıyorsunuz. Bunun üzerine maaşınızı yüzde 34 artırmak suretiyle 2023 yılının ikinci 6 aylık maaşınızda ortaya çıkmış olur. Dolayısıyla vatandaşlarımızın ümitsizliğe kapılmalarına gerek yok.



Şu durumda en düşük memur emekli maaşı 9 bin 394 lira olacak.