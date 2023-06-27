Pakistan politika faizini yüzde 22'ye yükseltti Yüksek enflasyonla birlikte faiz artırma kararı alan ülkelerden birisi de Hindistan oldu.

AA

Pakistan, yüksek enflasyonla mücadele ediyor.

Ülke, düşük döviz rezervleri ile ciddi bir ödemeler dengesi kriziyle karşı karşıya.

Pakistan'ın yıllık enflasyon oranı mayıs ayında fırlayarak yüzde 38'e yükseldi.

Ticari başkent Karaçi'de acil bir toplantı düzenleyen Pakistan Devlet Bankası (SBP) para politikası komitesi, kararın "enflasyon görünümüne yönelik potansiyel yukarı yönlü risklerin artması" nedeniyle alındığını söyledi.

Yüzde 22 ile faiz rekor yüksekliğe ulaştı

Pakistan Merkez Bankası, pazartesi günü (dün) politika faizini 100 baz puan artırarak yüzde 22 ile yeni rekor seviyeye yükselttiğini açıkladı.

Komite, 2023-24 bütçesinde onaylanan vergiler, harçlar ve petrol geliştirme harcındaki artışın ve ithalat kısıtlamalarındaki gevşemenin muhtemelen enflasyona katkıda bulunacağını ve döviz piyasası üzerindeki baskıyı artıracağını söyledi.

Uluslararası Para Fonu kurtarma programı

Tedbirlerin, 6,5 milyar dolarlık Uluslararası Para Fonu kurtarma programını yeniden canlandırmak için gerekli olduğu belirtildi.

Hareket, "25 MY'nin sonuna kadar enflasyonun orta vadeli hedef olan yüzde 5'ten yüzde 7'ye düşürülmesine yardımcı olacaktır." diye ekledi.