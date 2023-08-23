Pakistan rupisi dolar karşısında hızla değer kaybetti Pakistan'ın milli para birimi rupinin, dolar karşısındaki kaybı rekor düzeye ulaştı. 11 Mayıs'ta bankalararası piyasada bir dolar 298,93 rupi iken açık piyasada dolar 306 rupiye kadar çıktı.

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Dünyada ülkelerin para birimlerinin dolar karşısındaki değerini koruması, ekonomileri açısından büyük önem taşıyor.

Dolar, Pakistan rupisi karşısında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak, bankalar arası işlemlerde 299,01 Rs'de kapandı.

Rupi, bankalar arası işlemler sırasında dolar karşısında 1,88 rupi düştü.

Tüm zamanların en düşük seviyesi

Pakistan rupisi salı günü bankalar arası piyasada ABD doları karşısında 299 Rs'nin biraz üzerinde kapanarak tüm zamanların en düşük seviyesine geriledi.

Açık piyasada dolar 306 rupi oldu

Pakistan Borsa Şirketleri Birliği'ne göre açık piyasada dolar 306 rupi karşılığında işlem gördü.

Bir önceki rekor, 11 Mayıs'ta bankalararası piyasada bir dolara karşı 298,93 rupi idi.

Pakistan rupisi dolar karşısında niye değer kaybetti

Yerel para birimindeki son değer kaybının temel nedeni, eski Başbakan Şehbaz Şerif'in görevden ayrılan hükümetinin geçen yıl ülkenin tükenmekte olan döviz rezervlerinden doların kaçışını engellemek için uygulamaya koyduğu ithalat kısıtlamalarının hafifletilmesi olarak açıklanıyor.

Kısıtlamaların kaldırılması, Uluslararası Para Fonu'nun Güney Asya ülkesinin Temmuz ayında sarsılan ekonomisini desteklemek için yapacağı 3 milyar dolarlık mali yardıma karşı sunduğu en önemli taleplerden biriydi.

Pakistan'ın döviz rezervleri 14 milyar dolar

Pakistan'ın mevcut döviz rezervleri, IMF, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından sağlanan 4,2 milyar dolarlık enjeksiyonun ardından, uzun süredir müttefiki olan Çin'in son üç ayda devrettiği 5 milyar dolardan fazla kredinin ardından yaklaşık 14 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.