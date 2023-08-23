Pakistan rupisi dolar karşısında hızla değer kaybetti
AA

Dünyada ülkelerin para birimlerinin karşısındaki değerini koruması, ekonomileri açısından büyük önem taşıyor.

Dolar, rupisi karşısında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak, bankalar arası işlemlerde 299,01 Rs'de kapandı.

Rupi, bankalar arası işlemler sırasında dolar karşısında 1,88 rupi düştü.

Tüm zamanların en düşük seviyesi

Pakistan rupisi salı günü bankalar arası piyasada ABD doları karşısında 299 Rs'nin biraz üzerinde kapanarak tüm zamanların en düşük seviyesine geriledi.

Açık piyasada dolar 306 rupi oldu

Pakistan Borsa Şirketleri Birliği'ne göre açık piyasada dolar 306 rupi karşılığında işlem gördü.

Bir önceki rekor, 11 Mayıs'ta bankalararası piyasada bir dolara karşı 298,93 rupi idi.

Yeni Haber Başlığı
Pakistan rupisi dolar karşısında hızla değer kaybetti

Pakistan rupisi dolar karşısında niye değer kaybetti

Yerel para birimindeki son değer kaybının temel nedeni, eski Başbakan Şehbaz Şerif'in görevden ayrılan hükümetinin geçen yıl ülkenin tükenmekte olan rezervlerinden doların kaçışını engellemek için uygulamaya koyduğu ithalat kısıtlamalarının hafifletilmesi olarak açıklanıyor.

Kısıtlamaların kaldırılması, Uluslararası Para Fonu'nun Güney Asya ülkesinin Temmuz ayında sarsılan ekonomisini desteklemek için yapacağı 3 milyar dolarlık mali yardıma karşı sunduğu en önemli taleplerden biriydi.

Pakistan'ın döviz rezervleri 14 milyar dolar

Pakistan'ın mevcut döviz rezervleri, IMF, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından sağlanan 4,2 milyar dolarlık enjeksiyonun ardından, uzun süredir müttefiki olan Çin'in son üç ayda devrettiği 5 milyar dolardan fazla kredinin ardından yaklaşık 14 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.