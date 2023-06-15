Pakistan rupisinde düşüş derinleşti! Shell, Pakistan'dan çıkma kararı aldı Shell, 75 yıldır Pakistan'da faaliyet gösteriyordu. Şirket, portföyü sadeleştirmek için Pakistan pazarından çekiliyor ancak ana nedenin ülke ekonomisinin durumu olduğu konuşuluyor.

AA

Shell Pakistan'ın, Pakistan çapında 600'ün üzerinde noktada perakende ağı, 10 aktif yakıt terminali ve yaklaşık 400 yerel çalışanı bulunuyor.

Şirketin AA'ya mail yoluyla gönderdiği nota göre, şirket, Shell Pakistan'daki yüzde 77,42 hissesini, Shell Pakistan Limited'teki (SPL) Downstream işini ve SPL'nin Pak-Arab Boru Hattı Limited şirketindeki yüzde 26'lık hissesini satma sürecini başlattı.

Şirket, Pakistan Borsası'na yaptığı bildirimde, satış sürecinin mevcut operasyonları etkilemeyeceğini ifade etti.

Shell Sözcüsü, Shell'in uluslararası alıcılardan yoğun ilgi gördüğünü belirterek, yaşananları şu ifadelerle aktardı:

Shell'in alt şirketi olan Shell Petroleum Company Limited, portföyünü sadeleştirmek için Shell Pakistan Limited şirketindeki hisselerini satma niyetini duyurdu. Shell Pakistan, 75 yıldır ülkede bulunuyor. Herhangi bir satış, bağlayıcı belgelerin hazırlanmasına ve geçerli düzenleyici kurumların onaylarına tabi olacaktır. Shell, uluslararası alıcılardan yoğun ilgi görüyor. Shell Pakistan, faaliyetlerine güvenilir şekilde devam etme taahhüdünü sürdürüyor.

Karar, portföyü sadeleştirmek için alındı

Şirket bu kararı, "portföyünü sadeleştirmek" amacıyla aldığını ifade ederken, Pakistan rupisinde yaşanan değer kaybı ve ülkenin karşılaştığı ekonomik sorunların kararın ana nedenleri olduğu belirtiliyor.