Paladyum ilk kez 3 bin doları aştı

Küresel piyasalarda emtia fiyatları yükselirken paladyum ilk kez 3 bin doları aşarak öne çıktı.

Paladyumun fiyatı, piyasalarda tedarik sorunlarına ilişkin kaygıların da artmasıyla, hızla tırmanarak tarihinde ilk kez ons başına 3 bin doları aştı.

Paladyum fiyatı 3 bin 11,62 dolar ile yeni rekor düzeyi gördükten sonra 2 bin 986,34 dolara döndü.

TESLA VE FORD'UN ÇİP DARLIĞI TETİKLEDİ

Paladyumdaki tırmanış, elektrikli araç üreticisi Tesla ve dünyanın en büyük otomotiv şirketlerinden Ford'un, çip darlığına karşın, gelirlerinde güçlü artışlar açıklamalarının desteğiyle hız kazandı.

Paladyum ve onun konjen platininin yarısından fazlası katalitik konvertörlerde kullanılır ve bu da otomobil egzozundaki hidrokarbonlar, karbon monoksit ve azot dioksit gibi zararlı gazların yüzde 90'ını daha az zararlı maddeler olan azot, karbon dioksit ve su buharına dönüştürüyor (azot, karbon dioksit ve su buharı).

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER PALADYUMU ETKİLİYOR

Paladyum ayrıca elektronik, dişçilik, ilaç, hidrojen arıtma, kimyasal uygulamalar, yeraltı suyu arıtımı ve mücevherlerde de kullanılıyor. Paladyum katalitik konventörün yüzde 85’ini oluşturuyor; dolayısıyla bu emtia otomotiv sektöründe yaşanan gelişmelere oldukça duyarlıdır.

PALADYUM TALEPLERİ ARTTI

Dünya genelinde birçok ülke, taşıtların neden olduğu hava kirliliğini minimum düzeye indirmek için son dönemde sıkı düzenlemeler yaptılar. Bu nedenle, otomobil üreticileri bu düzenleme ile daha temiz bir egzoz sistemi üretimi açısından paladyum taleplerini artırdılar. Bu sayede taşıtlardan kaynaklı hava kirliliğini en düşük düzeye çekme amaçlı düzenlemeler sonrası dizel araçlardan çok paladyum kullanan benzinli araçlara olan talep arttı ve bu nedenle paladyum talebi de yükseldi.