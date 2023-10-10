Palamut Trabzon'daki tezgahlarda yerini aldı Geçen balık sezonunda palamut tezgahlarda ön saflarda iken bu sezon henüz ortaya çıkmamıştı. Balıkçı ve vatandaşların merakla beklediği palamut sürüsü, Trabzon'da ağlara takıldı.

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DHA

Karadeniz’de son yılların en bol balık çeşitliliği yaşanıyor.

Trabzon Balık Hali’nde bu sezon, geçtiğimiz yıllara oranla en bol balık çeşitliliği yaşanırken sezon başından beri pek görülmeyen palamut da tezgahlardaki yerini aldı.

Balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış, son bir haftadır sezonun iyi geçmeye başladığını belirterek hamsi, mezgit, istavrit, barbun ve çinekopun yanına şimdi de palamudun eklendiğini belirtti.

Trabzon'da hamsi tezgahlarda 75 TL, palamut ise tanesi 150 TL gibi fiyatlardan satılıyor.

Yakında yerli hamsinin çıkması bekleniyor

Çoğalmış, Karadeniz insanının en çok hamsi ve istavrit tükettiğini belirterek fiyatların da uygun olduğunu dile getirerek şöyle konuştu:

Geçen sene az süreli hamsi sezonu yaşamıştık ancak bu sezon her çeşit balık çıkıyor çeşit bolluğu yaşıyoruz. Havalar daha da soğursa inşallah bizim yerli hamsimiz de çıkacak.

"Birkaç gündür palamut geliyor"

Balıkçı esnaflarından Çetin Kavzoğlu, palamudun son birkaç gündür kıyı balıkçıların oltalarına takıldığını belirterek şu bilgileri verdi:

Palamut son bir kaç gündür tane olarak geliyor çok az miktarda aslında geç kalınmış. Palamudun bu sezon olup olmayacağı belli değil hava şartlarına göre ilerleyen günlerde belli olur. Palamutlar Trabzon açıklarında avlandı kıyı balıkçıları getirdi. Tezgâhımızda lüfer, mavruşgil, levrek, torik, karagöz, barbun var. Hamsi ve istavrit hariç geri kalan çeşitler biraz pahalı. Yerli hamsimiz henüz çıkmadı hamsiye talep var.

"Balık çeşitleri günden güne daha da iyiye gitti"

Balık çeşitleri günden güne daha da iyiye gittiğini kaydeden balıkçı esnaflarından Mehmet Örseloğlu ise şöyle konuştu:

Her geçen gün daha da iyiye gidiyor. Güzel hamsi, istavrit, mezgit, tirsi, barbun geliyor, günden güne daha da iyiye gidiyor. Hamsi Sinop taraflarından geliyor. Bir hafta sonra inşallah bizim yerli hamsi çıkmaya başlar. Fiyatlarımız da normal. Yaklaşık 10 yıl önce sezon başladığında böyle çeşitler çıkardı ancak son zamanlar pek bol çeşit olmuyordu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)