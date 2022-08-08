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    Paralı olduktan sonra plastik poşet kullanımı yüzde 65 azaldı

    Plastik poşetlere ücret getirilmesi toplam tüketimi azalttı. Sistem plastik ham madde ithali düştüğü için 3,8 milyar lira tasarruf sağlarken aynı zamanda çevreye daha fazla atık bırakılmasını önledi.
    • 08.08.2022 - 09:25
    • Güncelleme : 08.08.2022 - 10:24
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    Paralı olduktan sonra plastik poşet kullanımı yüzde 65 azaldı

    Plastik poşet kullanımı kontrolsüz bir şekilde artarken marketlerin ürünleri poşetle vermesi yasaklandı ve tüketici poşet talep ettiğinde 25 kuruş karşılığında alması karara bağlandı.

    Bu gelişme ilk uygulamaya konduğunda tepki ile karşılansa da gelinen noktada poşet kullanım alışkanlığını olumlu yönde şekillendirdiği görülmekle birlikte sağlanan tasarruf rakamlara da yansıdı.

    Türkiye'de 2019 öncesinde, plastik poşet üretimi yıllık yaklaşık 35 milyar adetken bir kişi yılda ortalama 440 plastik poşet kullanıyordu.

    Türkiye'de plastik poşet kullanımı yaklaşık yüzde 65 geriledi

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca plastik poşetlerin ücretlendirilmesine ilişkin 1 Ocak 2019'da başlayan uygulama ile Türkiye'de plastik poşet kullanımı yaklaşık yüzde 65 azaldı.

    Plastik poşetlerin ücretlendirilmesiyle bugün Türkiye'de plastik poşet kullanımı yaklaşık yüzde 65 azaldı ve bu sayede plastik poşet kaynaklı 550 bin ton plastik atığın oluşması engellendi.

    Plastik poşetten 3,5 yılda 3,8 milyar lira tasarruf edildi

    AA'nın haberine göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca plastik poşetlerin ücretlendirilmesine ilişkin 1 Ocak 2019'da başlayan uygulama ile bugüne kadar yaklaşık 3,8 milyar lira tasarruf sağlandı.

    Doğada 1.000 yılda çözülüyor

    Ortalama kullanım ömrü 15 dakika olan ancak doğada çözünmesi 1.000 yılı bulan plastik poşetler verilmeye başlandı.

    Paralı olduktan sonra plastik poşet kullanımı yüzde 65 azaldı #1

    Ekosistemdeki canlılar ve doğaya zararlı

    Her mağazada alışveriş sonrası verilen bu plastik poşetler, petrol bazlı polietilen maddesinden üretiliyor. Polietilen maddeler ise atık haline geldiğinde ekosistemdeki canlılar ve doğaya zararlı hale dönüşüyor.

    Sera gazı salınımının önüne geçildi

    Ayrıca bu azalmayla yaklaşık 22 bin 746 ton sera gazı salınımının da önüne geçilmiş oldu.

    Plastik ham madde ithali düştü

    Plastik poşet kullanımındaki azalma ile Türkiye'de plastik poşet üretimi için gerekli plastik ham madde ithali de düştü ve yaklaşık 3,8 milyar lira tasarruf edildi.


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