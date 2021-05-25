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Pamuk 'ihracı kayda bağlı mallar listesi'ne eklendi

Pamuk 'ihracı kayda bağlı mallar listesi'ne eklendi

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeyle pamuk ve pamuk döküntüleri, İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesi'ne ilave edildi.