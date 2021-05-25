- Haberler
- Ekonomi Haberleri
- Pamuk 'ihracı kayda bağlı mallar listesi'ne eklendi
Pamuk 'ihracı kayda bağlı mallar listesi'ne eklendi
Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeyle pamuk ve pamuk döküntüleri, İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesi'ne ilave edildi.
- AA
- 25.05.2021 - 11:30
- Güncelleme : 25.05.2021 - 11:44
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
PAMUK VE PAMUK DÖKÜNTÜSÜNÜN İHRACATI KAYDA BAĞLI OLACAK
Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğe göre, pamuk (karde edilmemiş veya penyelenmemiş) (hidrofil veya ağartılmış pamuklar hariç), pamuk döküntüleri (iplik döküntüleri ve ditme suretiyle elde edilen döküntüler dahil), pamuk (karde edilmiş veya penyelenmiş) İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesi'ne eklenmiş oldu.
Söz konusu malların ihracı, İhracat Yönetmeliği'nin 7'nci maddesi hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilebilecek.