Pamukkale'yi 8 ayda 1,7 milyon turist ziyaret etti Denizli iline bağlı Pamukkale Ören Yeri, dünyanın dört bir yanından ziyaretçilerini kendisine çekmeye devam ediyor. Pamukkale'yi ziyaret eden turist sayısında 8 ayda yüzde 12 artış yaşandı.

AA

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale Ören Yeri'nde beyaz travertenler, Hierapolis Antik Kenti ve Kleopatra Havuzu, ziyaretçileri cezbediyor.

Türkiye'nin önemli turizm merkezi Pamukkale'yi ziyaret eden turist sayısı, yılın 8 ayında, geçen senenin aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 12 artarak 1 milyon 700 bin oldu.

GECE MÜZECİLİĞİ

Gece müzeciliğiyle birlikte ziyaretçi sayısı artış gösteren ören yerine gelenler, travertenler, şifalı termal suyu ve antik kentleri görme şansı yakalıyor.

ANTİK HAVUZUN SICAKLIĞI 36 DERECE

Turistler, antik kent içinde bulunan yaz-kış sıcaklığı 36 derece olan antik havuza girerek yüzmenin tadını çıkartabiliyor.

Pamukkale, 2023 Ocak-Ağustos döneminde 1 milyon 512 bin turisti ağırlanmıştı. Bu yılın aynı döneminde ise ziyaretçi sayısı geçen seneye göre yaklaşık yüzde 12 artışla 1 milyon 700 bin olarak gerçekleşti.

"BÖLGENİN CAZİBESİ ARTIYOR"

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Gazi Murat Şen, bölgenin cazibesini her geçen gün artırdığını söyledi.

YABANCI İLGİSİ

Pamukkale'yi yılın 8 ayında 1 milyon 700 bin kişinin ziyaret ettiğini dile getiren Şen, "Acentelerin girişlerine baktığımız zaman da 480 binden 530 bine ulaşan bir rakam görüyoruz. Bu da yabancıların Pamukkale'ye ilgi gösterdiğini ve bu sayının arttığını gösteriyor." dedi.

GECE MÜZECİLİĞİNİN ETKİSİ

Yıl sonuna kadar Pamukkale'yi 2 milyon 900 bin civarında kişinin ziyaret etmesini beklediklerini kaydeden Şen, gece müzeciliğinin de bu sayının artmasına katkı sağladığını ifade ederek şöyle devam etti:

Biz sezon başında yaklaşık 3 milyon yerli ve yabancı misafiri Pamukkale'de ağırlamayı hedefliyorduk. Bu hedefe ulaşamasak bile bu yıl 2 milyon 900 bin civarında ziyaretçiyi Pamukkale'de ağırlamış olacağız. Gece müzeciliği bu yıl çok etkin oldu. Tanıtımlarla gece müzeciliğinin gelecek yıl çok daha talep göreceğini, özellikle acentelere duyuruların yapılmasının ardından bu acentelerin gece Pamukkale'yi çok daha fazla ziyaret edeceğini hedefliyoruz.

"KIŞ AYLARINDA ZİYARETÇİ GELMEYE DEVAM EDECEK"

Karahayıt Mahallesi'nde bu yıl açılan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nin özellikle kış aylarında hastaların gelmesiyle Pamukkale'ye gelen ziyaretçileri de artıracağını düşünüyoruz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)