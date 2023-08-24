Pancar üreticilerine sulama avans ödemeleri bugün yapılacak

AA
Tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçi ve üreticiler çeşitli araçlarla desteklenmeye devam ediliyor.
Bu kez de pancar üreticilerinin ürünlerini sulamaları için gereken desteklerin çiftçilerin hesaplarına yatırılacağını belirtti.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından, pancar üreticilerine yapılacak ödemelere ilişkin paylaşımda bulundu.
729 milyon 714 bin liralık sulama avans ödemeleri hesaplara yatırılıyor
Bakan Yumaklı, Türkşeker'i etiketleyerek, pancar üreticilerine yönelik 729 milyon 714 bin lirayı bulan sulama avans ödemelerinin bugün yapılacağını bildirerek şu bilgiye verdi:
729 milyon 714 bin liralık sulama avans ödemelerini pancar üreticilerimizin hesaplarına bugün aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun.