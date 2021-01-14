Pandemi Eskişehir’de karakovan balına talebi yükseltti

Karakovan balının satışları, bağışıklık sistemini güçlendirdiği haberlerinin ardından pandemi ile birlikte arttı.

Vatandaşlar, bağışıklık sistemine iyi geldiği haberleri üzerine balcılara akın etti.

KARAKOVAN BALLARI DAHA ÇOK TERCİH EDİLİYOR

Vatandaşlar dolandırılmamak için balın fiyatından daha çok kalitesi ve doğal üretimine önem vermeye başladı. İnsanların, fiyatı yüksek olmasına rağmen normal bala karşılık artık karakovan ballarını daha çok tercih etmeye başladığı belirtiliyor.

Eskişehir’de uzun yıllardır bal üreticisi ve satıcısı olarak bulunan Hüseyin Ekimci, karakovan balına olan talep, fiyat ve faydaları hakkında konuştu. Bal satıcısı Hüseyin Ekimci, “Koronavirüs döneminde bal satışlarımız normalin üstüne çıktı. Bu durum bir yandan yüzümüzü güldürüyor. Ancak diğer yandan vatandaşlarımızın bal aldıktan sonra dolandırıldığı konusunda da haberler okuyoruz. Bu meslek açısında bizi üzüyor tabi. Vatandaşlar da artık bal alma konusunda uyanık oldu. Onlar tamamen doğal üretilen ballarımızı daha çok tercih ediyorlar. Dolaysıyla petek sistemiyle üretilen karakovan balına olan talep yükseldi.” diye konuştu.

KİLOSU 150 LİRA

Karakovan balın fiyatı konusunda konuşan Ekimci, “Şimdi sattığımız karakovan balın kilosu 150 liradır. Çünkü bu balın üretimi çok zaman ve emek istiyor. Arılarıyla yaşaması gerekiyor üreticinin. Sonra tam zamanında petekleri keserek çok dikkatli bir şekilde paketlenmesi gerekiyor. Dolaysıyla fiyatlar yüksek oluyor. Ancak vatandaşlar yine de bu karakovan ballarımıza daha çok talep ediyor. Çünkü bunlar diğerlerden çok daha kaliteli ve faydalıdır.” dedi.

“KARAKOVAN BALININ FAYDALARI SAYMAKLA BİTMEZ”

Karakovan petek balını diğerlerden ayrılan özelliklerini, daha kaliteli ve lezzetli bu balın faydalarını anlatan Ekimci, “Karakovan balında her şeyi arı üretir. Organik bal statüsünde olduğu için bu balda şeker oranı sıfırdır. Karakovan balı üreticileri, üretim alanı olarak otoyollardan ve tarımsal bölgelerden oldukça uzak duruyorlar. Dolayısıyla bu balların üretim sürecinde zararlı ve kimyasal maddelerden etkilenmiyor. Karakovan balı üreticileri, çiçek florası çok fazla olan yerlerde üretim yapıyorlar. Bu durum karakovan balının kalitesini doğrudan etkiler ve vatandaşlar en kaliteli olanını alabiliyorlar. Karakovan balı çoğu zaman petekli bal olarak tüketilir. Böylece bu balı tüketenler polen, propolis içeren doğal ürünleri daha fazla tüketmiş oluyorlar. Karakovan balı öksürük için doğal bir antibiyotiktir. Ilık su ve limonlu kullanımlarda öksürük son bulur. Bu bal karaciğerleri temizler ve göğüste oluşan hırıltıları giderir. Karakovan balı kullanıldığında ishal olunmuyor. Hepatip B, C ve sarılık gibi hastalıkların tedavisinde de bu bal kullanılır.” şeklinde ifade etti.

“RUHSATSIZ YERDEN BAL ALMAK İLE ŞEKER ALMAK AYNIDIR”

Bal satışlarında yaşanan sahtekârlığa mağdur olmamak için vatandaşları bazı tavsiyede bulunan yılların tecrübesi Hüseyin Ekimci şunları anlattı;

“Sahte bal dediğim şey aslında bal değildir. Birçok şeyin karışımıdır. Ancak rengi ve tat olarak sıradan bir vatandaş bunun sahte olduğu anlayamaz. Bunun için satın almadan önce dikkat ederek alması gerekiyor. Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından bize bir ruhsat veriliyor. Sattığımız balların numune alıp test yapılıyorlar ve sonra bunları satışa sunmamızı sağlıyorlar. Belli kalitenin altında olan balları kimse satamaz. Ancak bu ruhsatı alamayan, kurumsal olarak herhangi bir künye olmaksızın gizlice vatandaşları bu ballar satan var. Bu nedenle bal almadan önce bu ruhsat konusuna dikkat edilmesi gerekiyor. Yetkili kurumların onayını olup olmadığına bakılarak alınması gerekiyor. Çünkü ruhsatsız yerden bal almak ve şeker almak aynıdır. Daha sonra aldıkları balları özellikle 5-6 ay sonra donması gerekiyor. Yani iyi ballar belli bir süre sonra bekletildiğinde donacaktır. Ancak şeker, kimyasal maddelerle yapılan ballar donmayacak ve vatandaş bundan balın iyi veya kötü olup olmadığı anlayabilecek. Daha sonra aynı üründen almayacaklar. Bu şeklinde bir nebze de olsa sahte bal almakta kurtulabilir."