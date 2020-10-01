Pandemi etkisini azaltınca un ihracatı 2 milyon tona ulaştı

Koronavirüs salgını nedeni ile rakamlar gerilese de yoğun etkisini kaybetmeye başladığı haziran, temmuz ve ağustos aylarında un ihracatı tekrar yükselişe geçti.

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Yönetim Kurulu Başkanı Eren Günhan Ulusoy'un verdiği bilgiye göre koronavirüs salgınının yoğun etkisini kaybetmeye başladığı haziran, temmuz ve ağustos aylarında un ihracatının tekrar yükselişe geçterek, bu yıl yapılan un ihracatı 2 milyon ton seviyesine geldi.

“BU DÖNEM BUĞDAY ÜRETİMİ, GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 8 ARTTI”

Ulusoy, yaptığı açıklamada, bu dönem buğday üretiminin geçen yıla göre yüzde 8 arttığının altını çizerek, 16.75 milyon tonu ekmeklik, 3.75 milyon tonu makarnalık olmak üzere 20.5 milyon ton buğday üretildiğini bildirdi.

“UN İHRACATINDA GEÇEN YILA GÖRE GERİDEN GELİYORUZ”

Un ihracatının geçen yıla göre bir miktar geriden geldiğine işaret eden Ulusoy, Angola, Venezuela ve Benin'in 2020 yılında ön plana çıkan pazarlar olduğunu söyleyerek, "Kovid-19 salgınının yoğun etkisini kaybetmeye başladığı haziran, temmuz ve ağustos aylarında un ihracatı tekrar yükselişe geçti. Bu yıl yapılan un ihracatı 2 milyon ton seviyesine ulaştı. Bu süreçte en önemli pazarımız olan Irak, bu sene de en üst basamakta yer alırken, geçtiğimiz yıla göre düşüş yaşansa da Yemen en çok un ihracatı yaptığımız ikinci pazarımız durumundadır." değerlendirmesinde bulundu.