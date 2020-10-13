Pandemi, ülkeleri buğday stoklama yarışına soktu

Pandemi sonrasında buğday, daha fazla stratejik önem kazandı. Tüm dünyada olduğu gibi Türk buğday sektörü de pandemiye göre hazırlıklarını artırdı.

Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği (IAOM) Başkanı Eren Günhan Ulusoy, yaptığı açıklamada, Türkiye'de 5 yıl önce 400 bin ton seviyelerinde olan lisanslı depoculuğun, bugün 6 milyon ton seviyelerine ulaşarak pandemi gibi süreçlerde güvenli gıdaya ulaşımda öne çıktığını kaydetti.

Türkiye un sektörünün pandemi döneminde önemli bir sınavı başarıyla verdiğini aktaran Ulusoy, insanların temel gıda maddesi una ve unlu mamullere en çok ihtiyaç duyduğu dönemden geçildiğini vurguladı.

"SEKTÖRÜMÜZ, BU YILI DA YENİ BİR İHRACAT REKORUYLA KAPATMAYA HAZIRLANIYOR"

Bu dönemde tedarik zincirinde en başlarda birtakım aksamalar olmasına rağmen büyük bir sorun yaşanmadan tüketicilere ürünlerin ulaştırıldığını belirten Ulusoy, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sektörümüzün kapasitesinin yüksek olması ve anında reaksiyon sağlamış olması önemli bir etkendir. Pandemi sonrasında halen pandemi öncesine göre perakende tarafında yüksek bir tüketim görüyoruz. Ancak pandeminin ilk açıklandığı, Türkiye'de ilk açıklandığı döneme göre daha düşük bir tüketim söz konusu.

TÜRKİYE İKİNCİ DALGAYA HAZIRLIKLI

Bu arada sektörümüz de pandemiye göre hazırlıklarını artırdı. İkinci bir dalga olduğunda hem ham madde olarak hem üretim hem ambalaj ve paketleme kapasitesi olarak gerekli hazırlıklarını tamamlamış durumda. Sektörümüz, herkesin bu temel gıdaya ulaşması için bütün hazırlıkları tamamlamış durumda.”





TÜRKİYE, SEKTÖRÜNDE 7 YILDIR İHRACAT ŞAMPİYONU

Ulusoy açıklamasında, 2020'nin 9 ayında 2 milyon tonun üzerinde bir ihracat gerçekleştirdiğini, sektörün son 7 yıldır dünyada ihracat şampiyonu olduğunu hatırlattı.

Eren Günhan Ulusoy, Türkiye'deki buğday rekoltesinin, TÜİK'in ilk tahminlerine göre 20 milyon 500 bin ton olarak tamamlandığını ve geçen yılın yüzde 7 üzerinde bir üretim rakamı tahmini yapıldığını, bu tahminin haziran ayında gerçekleştiğini hatırlattı.

"DÜNYADAKİ BUĞDAY STOKLARI 320 MİLYON TONDAN 330 MİLYON TONA YÜKSELECEK"

Şu anda sezonun tamamlandığını anımsatan Ulusoy, şunları kaydetti:

"Biz bu üretimin bir miktar daha aşağıda olabileceğini tahmin ediyoruz. TÜİK'in revize tahminlerinden bir miktar daha aşağı olabilir. Her halükarda 19 milyon ton Türkiye tüketiminin üzerinde bir üretim söz konusu. Yani iyi bir rekolte geçirdik. Dünyaya baktığımız zaman ise 770 milyon tonluk bir rekolte üretimi, buna karşılık 750 milyon tonluk bir buğday tüketimi söz konusu. Bu sayede dünyadaki buğday stokları 320 milyon tondan 330 milyon tona yükselecek. Buraya kadar haberlerin hepsi iyi... Bu iyi haberlere rağmen sezonun başından itibaren dünya buğday fiyatlarında ciddi bir hareketlilikle karşı karşıyayız."

"ÇİN'İN STOKLARINI GÜÇLENDİRMEK İÇİN 7 MİLYON TON İTHALAT YAPACAĞI ÖNGÖRÜLÜYOR"

Ulusoy, Pakistan'ın, normal süreçte hiç ithalat yapmayan bir ülkeyken, üst üste ihalelerle buğday aldığını, Çin'in de kendi stoklarını güçlendirmek için 7 milyon ton ithalat yapacağının öngörüldüğünü aktardı. Çin'in, yılı 163 milyon ton stokla kapatmasının beklendiğini, bunun da dünya stokunun yarısı anlamına geldiğini vurguladı.

"TÜRKİYE'DE LİSANSLI DEPO KAPASİTESİ SEZON BAŞI İTİBARIYLA 6 MİLYON TONA YÜKSELDİ"

Eren Günhan Ulusoy, lisanslı depoculuğun, Türk tarımının devrim niteliğinde bir gelişmesi olduğunu, ürünlerin muhafaza edilmesinde lisanslı depoculuk imkanlarının çiftçilere büyük bir rahatlık sağladığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ürünlerin pazarlanması, elektronik ürün senetleri sayesinde oluyor. Çiftçimiz için büyük bir kolaylık. Türkiye'de lisanslı depo kapasitesi sezon başı itibarıyla 6 milyon tona yükseldi ve hedef 10 milyon tona ulaşmak. Bu rakamın 5 yıl önce 400 bin ton olduğunu değerlendirirsek gerçekten çok hızlı bir yükseliş var."