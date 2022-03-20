Pandemide 1.2 milyon esnafa gelir kaybı ve kira desteği sağlandı

Pandemide 1.2 milyon esnafa gelir kaybı ve kira desteği sağlandı

Ticaret Bakanlığınca, koronavirüs salgını sırasında esnaf ve sanatkarlara sağlının destek miktarları ve türü yayınlandı.

Destek ve teşvik paketleriyle iş dünyası, ticaret erbabı, KOBİ, çiftçi ve esnafın, salgının olumsuz etkilerinden en az hasarla çıkmaları amaçlandı. Türkiye'de koronavirüs salgınında işleri zarar gören esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlerin desteklendi.

SALGINDA ZARAR GÖREN 1.2 MİLYON ESNAF DESTEKLENDİ

Koronavirüs salgınında zarar gören 1 milyon 288 bin 568 esnafa gelir kaybı ve kira desteği sağlandı.

GELİR KAYBI DESTEĞİ: 4.2 MİLYAR LİRA

Ticaret Bakanlığı, geçen yıl salgın nedeniyle işleri zarar gören esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlerin desteklenmesi amacıyla 4 taksit halinde 4 milyar 279 milyon 583 bin lira gelir kaybı sağladı.

KİRA GELİRİ DESTEĞİ: 359.6 MİLYON LİRA

Bakanlığı esnaf ve sanatkara 359 milyon 647 bin lira da kira desteği sağladığı kayıtlara geçti.

TOPLAM DESTEK: 4.3 MİLYAR LİRA

Toplam destek tutarı 4 milyar 304 milyon 842 bin 632 lira oldu.

194 MİLYAR LİRALIK İNDİRİMLİ KREDİ İMKANI

Halkbank tarafından 2000-2021 döneminde esnaf ve sanatkara toplamda 194 milyar lira tutarında faiz indirimli kredi kullandırıldı.

FAİZSİZ KREDİ KULLANDIRILDI

Cumhurbaşkanlığı Kararı gereğince, 1 Ocak-31 Aralık 2021'de ise esnaf ve sanatkarlara yüzde 50 veya yüzde 100 faiz indirimli (faizsiz) kredi imkanı sağlandı.

Bu kapsamda 31 Aralık 2021 itibarıyla kredi bakiyesi mevcut olan esnaf ve sanatkar sayısı 1 milyon 166 bin 482'ye, kredi bakiyesi ise yaklaşık 77 milyar 524 milyon liraya ulaştı.

Geçen yıl içinde önceki yıllardan devir hariç, 245 bin 102 esnaf ve sanatkara, yüzde 50 faiz indirimli ve faizsiz krediler dahil olmak üzere 33 milyar 149 milyon lira kredi kullandırıldı.