Pandemide 3 liraya satılan plastik bardağın paketi 6 lira oldu

Gaziantep’te, ambalaj ve plastik ürün satışı yapan firmalar koronavirüs salgınından dolayı tek kullanımlık plastik ürünlere rağbet olduğunu ve fiyatların da zamlandığını söylüyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm vatandaşlar ve ayrıca kafe ve restoranların paket servise geçmesiyle de işletmeler plastik ürünlerine yöneldi.

Ambalaj ve hijyen gereçleri satan firmalar bu gelişmelerin artırdığı satıştan memnun olsa da aynı zamanda gelen zamlardan şikayetçi.

“EN ÇOK PLASTİK BARDAK SATILDI”

Gaziantep’te, ambalaj ve plastik ürün satışı yapan Cihat Çeliktürk, pandemi sürecinde en fazla plastik bardağın satıldığını söyledi.

“FİYAT ARTIŞLARI DA ÇOK OLDUĞUNDAN AMBALAJ SEKTÖRÜ OLUMSUZ ETKİLENDİ”

Satışlar artarken fiyatların da yükselişe geçtiğini belirten Çeliktürk, “Pandemi nedeniyle paket servise geçen esnaf arkadaşlarımız da zor durumdalar, onların da işleri çok iyi olmadığı için ambalaj sektöründe de bazı sıkıntılar tabii ki yaşandı. Buna istinaden fiyat artışları da çok olduğundan ambalaj sektörü baya etkilendi. Son zamanlar da gelen zamlar nedeniyle yaklaşık olarak ambalaj sektöründe plastik ile ilgili, yüzde 50-60’a yakın bir fiyat etkilenmesi oldu. Bu da hem işlere hem de esnafa çok farklı bir şekilde yansıdı.” dedi.

“3 LİRAYA SATILAN BARDAK 6 LİRA OLDU”

Pandemi döneminden önce 3 liraya satılan plastik bardağın paketinin şu anda 6 liraya satıldığını ifade eden Cihat Çeliktürk, “Yüzde 100 gibi bir fiyat artışı oldu bu üründe. Buna göre diğer satmış olduğumuz ürünlerde de naylon poşetlerde yüzde 100’e yakın zamlar geldi. Bu da hem bizim işimize hem de esnafın işini olumsuz etkiledi. Plastik bardak, kaşık, çatal, tabak… Pandemi döneminde satılan en fazla ürünler bunlar. Özellikle pandeminin başladığı ilk zamanlarda insanlar çok daha farklı yakalandılar.

İNSANLAR PLASTİK ÜRÜNLERE VE HİJYEN ÜRÜNLERİNE HAYATLARINI GEÇİNDİRMEK ZORUNDA KALDI

Ondan dolayı evlerinde geçirmiş oldukları sürede plastik ürünlere ve hijyen ürünlerine hayatlarını geçindirmek zorunda kaldılar. Bu tabii ki ambalaj sektöründeki malların iyi satılmasına neden oldu. Pandemi biraz yavaşladı gibi oldu ve bu sefer de çok farklı zamlar geldi.” diye konuştu.