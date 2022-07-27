Pandemide uzaktan eğitime geçen okul, ücret iadesi yapmadı

Koronavirüs salgını sırasında tartışılan konulardan birisi de eğitim ücretlerinin ödendiği halde, uzaktan eğitime geçilince yapılan ödemelerin geri alınıp, alınmayacağı yönünde oldu.

Koronavirüs salgını sırasında birçok veli, ödemesini yaptığı okulun ve servisin parasını geri almanın yollarını tartıştı.

Bu konuda dava konusu olan bir talep, mahkemece önce kabul gördü ise de Yargıtay'a intikal edince, eğitim kurumunun uzaktan da olsa görevine devam etmesi nedeni ile alınan karar bozuldu.

Yargıtay, pandemide uzaktan eğitime geçen okulun ücret iadesi yapmasına ilişkin kararı bozdu.

Veli paranın iadesini istedi, Yargıtay "eğitim uzaktan da olsa verildi" dedi

AA'nın haberine göre, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, bir öğrenci velisinin koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitime geçen okula ödediği paranın iadesini isterken, okulun, uzaktan eğitim şeklinde hizmet vermeye devam ettiği gerekçesiyle kararın bozulmasına karar verdi.

Karar, Resmi Gazete'de yer aldı

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Zonguldak'ta bir öğrenci velisi, çocuğunun eğitimi adına 2019-2020 eğitim öğretim yılı için 15 bin lira bedel karşılığında bir özel okulla anlaştı. Bu kapsamda, okula 1.200 lira ödeme yapan veli, ikinci taksit olarak ödediği 2 bin 400 liradan sonra koronavirüs salgını nedeniyle çocuğunun örgün eğitime devam etmediği gerekçesiyle ikinci taksit ücretinin iadesi için Tüketici Hakem Heyetine başvurdu.

Tüketici Hakem Heyeti "okul veliye parasını geri ödesin" dedi

Tüketici Hakem Heyeti, Türk Borçlar Kanunu'nun 136'ncı maddesi gereği borcun sona erdiğine kanaat getirerek, belirtilen miktarın veliye ödenmesini kararlaştırdı.

Okul, karşı dava açtı ve kaybetti

Bunun üzerine okul, yapılan işlemin hukuki olmadığını ileri sürerek dava açtı. Tüketici mahkemesi sıfatıyla davaya bakan Zonguldak 3. Asliye Hukuk Mahkemesi de mücbir sebep nedeniyle eğitimin Milli Eğitim Bakanlığınca uzaktan yapılması kararı verildiğini, sözleşme esasının "örgün eğitim" kapsamında yapıldığını belirterek, okulun başvurusunu reddetti.

Kararın bozulması teklif edildi

Kararın ardından Adalet Bakanlığı, söz konusu davada, örgün eğitime ara verilen döneme ilişkin servis, yemek, barınma gibi ücretlerin davaya konu edilmediği, okul tarafından da eğitime uzaktan devam edildiğini ifade ederek, verilen hükme ilişkin kanun yararına bozma isteminde bulundu.

Yargıtay, kararı bozdu

Temyiz istemini görüşen Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, sonuca etkili olmamak üzere, yerel mahkeme kararının kanun yararına bozulmasını kararlaştırdı.