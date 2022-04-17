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    Pandemiden sonra fabrikalar da normale döndü

    Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Çelik, pandemi ile kentte maske ve benzer ürünleri üretmeye başlayan 30'dan fazla tekstil firmasının normale döndüğünü söyledi.
    • 17.04.2022 - 11:24
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    Pandemiden sonra fabrikalar da normale döndü

    Koronavirüs pandemisi ile birlikte talebi artan maske, önlük, sperlik, tulum ve ceset torbası gibi ürünler birçok tekstil fabrikasında üretilmeye başlandı.

    Tokat da o illerden biri oldu.

    İki yıl önce koronavirüs salgını nedeniyle Tokat Organize Sanayi Bölgesi'nde tekstile ara veren firmalar, yurt içi ve dışından gelen talepler doğrultusunda maske, tulum, ameliyat önlüğü ve ceset torbası üretimine geçti.

    Normale dönüş

    Firmalar, pandeminin etkisinin yitirmesi ve taleplerin azalması ile yeniden normal faaliyetlerine döndü.

    Çin devre dışı kaldı, Türkiye üretti

    DHA'ya konuşan ve pandemi ile 30'dan fazla tekstil firmasının maske, tulum, ameliyat önlüğü ve ceset torbası üretimine başladığını belirten Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Çelik, "Pandeminin Çin'de, başlaması pazarı etkiledi. Çünkü Avrupa tekstil üretimlerini Çin'den temin ediyordu. Çin'in devre dışı kalması ile birlikte ülkemize ciddi bir talep ve yoğunluk oluştu. Tokat'ta da ciddi bir üretim yapıldı. Pandeminin normalleşmesi ile birlikte fabrikalar yeniden normal üretimlerine dönüş yaptı. Şu anda ilimizde halen maske üretim yapan iki ve tulum üreten bir firmamız kaldı" dedi.

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