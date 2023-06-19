Papatya Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde köylülerin geçim kaynağı oldu Papatyalar kırları süslediği gibi çiçekçilerin vitrinlerinde de yer alıyor. Yetiştiren ve toplayanlara da ekonomik katkı sağlıyor.

İHA Papatya saflığı ve sadeliği temsil ediyor. Sevdiklerine papatya hediye etmek isteyen büyükşehirlerde yaşayanlar da soluğu çiçekçilerde alıyor. Ayrıca papatyalar ilaç ve kozmetik sanayiinde de kullanılıyor. Bu talep papatya yetiştiricilerine kazanç olarak yansıyor. Kütahya’nın Hisarcık ilçesi ve köylerinde kırlarda kendiliğinden yetişen papatyalar köylülerin en önemli geçim kaynakları arasında yer almaya başladı. Toplanan papatyalar güneşte kurutuluyor Kıraç alanlardan, yol kenarlarından ve hububat ekili alanlardan binbir zahmetle topladıkları papatyaları satışa hazır hale getirmek için büyük emek verdiklerini söyleyen Saklar köyünden Muammer Tunç, şöyle konuştu: Kilosu 100 lira Topladığımız papatyaların kafa kısımlarını saplarından ayırıp bez üzerine sererek güneşte kurutuyoruz. Daha sonra kurutulmuş papatyaları İzmir’den gelen tüccarlara kilogramı 100 liradan satıyoruz. Papatya kuruları sanayiye gidiyor Tüccarlar tarafından satın alınan papatya kuruları, Türkiye’de ilaç ve kozmetik sanayisinde de kullanılıyor.