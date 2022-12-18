Para uzmanı sıfırı silinen banknotlara karşı uyardı

Piyasada bazı hatalı basım paraların değerinin üzerinde karşılık bulması, para üzerinde tahribat yapılarak kazanç sağlamak isteyenleri harekete geçiriyor.

Son dönemde banknotların üzerindeki bazı rakamlar kimyasal maddelerle silinerek, koleksiyon değeri kazandırmaya çalışılıyor ve bu banknotların yüksek bedellerle satılmaya çalışılıyor.

Bu açıklamaları Nümismat ve Yazar Necati Doğan yaptı.

Doğan'a göre para üzerinde değerini artırmak için yapılan bu işler bir suç ve vatandaşlar bu konuda dikkatli olmalı.

"Tedavülde 6 banknot var"

Doğan, tedavülde olan banknotların 9. emisyon para grubunda yer aldığını, bu para grubunda 5, 10, 20, 50, 100 ve 200 Türk Lirası olmak üzere 6 banknot olduğunu belirtti.

"Sahteciliğe karşı filigran ve holografik şeritle önlem alınıyor"

Bu banknotlarda sahteciliğe karşı filigran ve holografik şerit gibi önemlerin bulunduğunu vurgulayan Doğan, şöyle konuştu:

"Son dönemde basında, sıfırı olmayan bazı banknotların hatalı basıldığına dair iddialar yer alıyor. Bu paralar hatalı basılmıyor. Banknotların değerini gösteren rakamlardan özellikle sondaki sıfırlar holografik şeridin üzerine denk geliyor. Bu rakamlar kimyasallarla silinip, paranın hatalı basım olduğu iddia ediliyor. Buradaki amaç, hatalı basım iddiasıyla banknota koleksiyon değeri kazandırıp, yüksek bedellerle satabilmek."





"Paraların üzerinde işlem yapılması suç"

Nümismatik (eski para ve madalyaların tarihi ve tanımıyla uğraşan bilim) ile uğraşan camia mensuplarını ve vatandaşları hatalı olduğu iddia edilen banknotlar konusunda uyaran Doğan, şu ifadeleri kullandı:

"Yaklaşık 40 yıldır para ve madalya konusunda çalışıyorum. Bu konuda 18 kitap yazım, ilk defa bu kadar hatalı basım para iddialarıyla karşılaşıyorum. Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun gereği paraların üzerinde işlem yapılması suç. Burada bir işlem söz konusu, bunu yapanlar suç işliyor."