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    Paris'teki elektrik tasarrufu dükkan ve vitrinleri karartacak

    Rusya'ya yönelik alınan yaptırım kararları Avrupa'da enerji krizine yol açtı. Yetersiz enerjilerini tasarruflu kullanmak isteyen Avrupa şehirlerinden Paris de yeni bir karar aldı.
    • 01.11.2022 - 17:15
    • Güncelleme : 01.11.2022 - 17:46
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    Paris'teki elektrik tasarrufu dükkan ve vitrinleri karartacak

    Koronavirüs salgını kısıtlamaları ekonomiye sekte vurmuştu. Rusya-Ukrayna savaşı enerji sorununu tırmandırdı ve Avrupa ülkeleri bir bir tasarruf önlemleri almaya başladı.

    Fransa'nın başkenti Paris'te, enerji tasarrufu sağlamak adına artık mesai bitiminde ofis ve dükkanların ışıkları söndürülecek.

    Paris'te, mesai bitince ofisler karanlığa gömülecek

    Paris Belediyesi'nin enerji tasarrufu kapsamında aldığı kararla bugünden itibaren Paris'te, mesai bitiminde ofis ve dükkanların ışıklarının söndürülmesi gerekecek.

    Vitrinler de karartılıyor

    Karar, söz konusu işletmelerin vitrinlerindeki dijital ekranların ve ışıkların kapatılmasını da kapsıyor.

    Karara uymayanlar cezalandırılacak

    Fransa'daki yerel ve bölgesel radyo istasyonları ağı France Bleu, karara uymayan işletmelerin 750 ila 1.500 euro para cezasına çarptırılacağını duyurdu.

    paris

    Işıklı reklam panoları gece kararacak

    Ayrıca belediyenin sorumluluğu altındaki ışıklı reklam panoları da 1 Aralık'tan itibaren saat 23.45-06.00 arası söndürülecek.


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